Algoritmaya Göre Game of Thrones’ta Yeni Taht Sahibi Spoiler

Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri, Game of Thrones'un sekizinci sezonu için tahta çıkacak olan ismi tahmin edecek bir algoritma geliştirdiler. Algoritmaya göre ise tahtın sahibi Daenerys Targaryen oluyor.

Altı bölümden oluşacak olan final sezonu için Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından bir algoritma geliştirildi. Geliştirilen algoritma, dizide uğruna savaşılan demir tahtın yeni sahibinin kim olacağı üzerineydi.

Programlama dersi alan öğrenciler, algoritmayı elde ettikleri veriler toplayarak oluşturdular. Daha önce yapmış oldukları çalışmalarda, öncelikli hedef ölüm oranlarıydı. Öğrenciler altıncı sezon için geliştirdikleri algoritmada, John Snow'un yeniden dirileceğini doğru tahmin etmişlerdi ancak Danenerys'in öleceği tahmininde yanılmışlardı. Ölümleri tahmin etmelerindeki en büyük faktörün ise çevresindeki ölüm sayısı olduğu belirtilmişti.

Aynı algoritmayı bu kez demir tahta kimin oturacağını tahmin etmek için kullanan öğrencileri için dizinin final sezonunun demir tahta oturacak ismi belli. Danenerys'in dizideki hayatta kalma şansını yüzde 99 olarak belirten algoritma, taht sahibinin de onun olacağını belirtiyor. Ayrıca algoritma, Jon Snow'un ölüm oranının yüzde 12, Tyrion Lannister'ın ölüm oranını yüzde 3 ve Sansa Stark'ın ölüm oranının ise yüzde 73 olduğunu belirledi. Buna göre demir tahtın yeni sahibi Daenerys Targaryen olurken, Sansa Stark ölüme en yakın isim olarak karşımıza çıkıyor.

Algoritmanın, tahminlerinin doğru olup olmadığını ise hep birlikte göreceğiz.