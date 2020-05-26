Bu yaz vizyona girecek olan Alive, Güney Kore'nin Train to Busan filminden sonra zombi korku filmleri kategorisinde ses getiren bir yapım olacak gibi görünüyor. Yayınlanan fragman, vahşet dolu sahneler içeriyor.

Senaryosunu Matt Naylor’un yazdığı ve yönetmen koltuğunda Cho Il-hyung’un olduğu bu zombi filmi, bir Güney Kore şehrinde hayatta kalanların mücadelesini anlatıyor. Zombi salgınından sonra neredeyse herkesin zombiye dönüştüğü şehirde, hayatta kalma mücadelesi veren insanların gerilim dolu sahneleri sizi koltuğuna kilitleyecek gibi görünüyor.

2016 yılında vizyona giren Train to Busan filmi ve bu sene 'En İyi Film' ödülünü kazanan Parasite filmiyle Güney Kore, sinema dünyasında yükselen bir isim hâline geldi. Genellikle dizi sektöründe adını duyuran ülke, yayınladığı bu fragmanla yerini korumayı amaçlıyor. Küçük bir uyarı olarak kandan rahatsız olan takipçilerimizin fragmanı izlememesi gerektiğini ekleyelim.

Alive, bu yaz zombi filmi tutkunlarının yüzünü güldürecek:

Fragmandan anlaşıldığı gibi film, kan ve gerilimin harmanlanmasından oluşuyor. İzledikleri filmlerde aksiyon isteyen seyirciler, zombi temalı filmlerin klasiği olan gerilimin doruklarına ulaşacak. Ayrıca filmi izlerken seyircilerin ekranları kırmızıya boyanacak gibi görünüyor. Filmin özellikle Left 4 Dead oyuncuklarının ilgisini çekeceğini de eklemek isteriz.

Güney Kore, Train to Busan ile zombi filmleri kategorisinde büyük bir başarıya ulaşmıştı. Geçtiğimiz aylarda serinin devam filmi olan Peninsula’nın 12 Ağustos 2020 tarihinde vizyona gireceğini açıklayan yapımcılar, devam filminin Train to Busan’a kıyasla çok daha geniş bir alanda olacağını söylemişlerdi.

Alive, bu yıl haziran ayında yayınlanacak. Filmin dağıtım şekli hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığımızı belirtelim. Filmin, sinema veya Netflix, Amazon gibi yayın servislerinde mi paylaşılacağı hakkında açıklama da yapılmadı. Ülkemizdeyse filmin vizyona girip girmeyeceğini bilmiyoruz. Filmin yayınlandıktan sonra ülkemizde de vizyona girecek olması hem sinema tutkunlarını hem de zombi filmi hayranlarını mutlu eder gibi gözüküyor.