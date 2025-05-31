Normalde Bayern Münih'e ait olan Allianz Arena stadyumu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali gibi karşılaşmalara da ev sahipliği yapıyor. Ancak bu stadyum, teknoloji üslerini aratmayan özelliklere sahip. İşte Allianz Arena'nın dikkat çeken özellikleri...

Bugün futbol tutkunlarının uzun zamandır bekledikleri bir karşılaşma gerçekleştirilecek. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasından bahsediyoruz. PSG ile Inter, saat 22.00'de Avrupa'nın en büyüğü olmak için kıyasıya rekabet edecekler. Futbol tutkunları ise son dönemlerin en hareketli karşılaşmalarından birini izleme fırsatı yakalayacaklar.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak. Peki UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlarından biri olarak Allianz Arena, hangi teknolojik özelliklere ev sahipliği yapıyor? Bu içeriğimizde Allianz Arena'nın ağzınızı açık bırakacak özelliklerine yakından bakacağız.

İşte Allianz Arena'nın dikkat çeken teknolojik özellikleri

Dış cephede kullanılan ETFE paneller ve LED aydınlatma ile görsel şölen sunuyor

Allianz Arena, bir stadyumdan çok daha fazlasını sunuyor. Bunun en net göstergesi ise stadyumun dış kaplamasında kendini gösteriyor. Yaklaşık olarak 66.500 metrekare alana yayılan ETFE (etilen tetrafloroetilen) paneller, gündüz doğal bir aydınlatma imkânı sunuyor. Panellerin arka kısmına yerleştirilen 300 binin üzerindeki LED aydınlatma sistemi ise dış cephenin istenilen renk veya animasyonla donatılmasını sağlıyor.

Yüksek hızlı internet ve sorunsuz bir bağlantı desteği veriliyor

Yıl boyunca Bayern Münih tarafından kullanılan stadyumda internet bağlantısını sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmek için önemli iş birlikleri gerçekleştirildi. Bunların en yenisi ise Cisco ile geçtiğimi yıl yapılan bir anlaşmaydı. Bu anlaşma ile Allianz Arena, 5G bağlantı desteğine ek olarak Wi-Fi 6 bağlantısı sunuyor. 1.500 adet erişim noktası ile futbol tutkunlarına 4.5 Gbit/sn bağlantı hızı sunuluyor.

Allianz Arena'nın bu alandaki tek özellikleri bunlar değil. Stadyum özelinde tasarlanan mobil uygulamalar aracılığıyla koltuk bulma, maç sırasında sipariş verme ve dijital bilet kullanımı gibi hizmetler sunuluyor.

200 metrekarelik dev ekranları var. Hem de 4K!

Allianz Arena'nın dudak uçuklatan teknolojik özelliklerinden bir tanesi de 200 metrekare boyutundaki dev ekranları. 4K çözünürlük sunan bu ekranlar, yerden 42,5 metre yüksekte bulunuyorlar.

"ArenaVision" ile içeride de görsel şölen var

Allianz Arena'nın iç aydınlatma sistemi, 45 metre yüksekte bulunan 296 LED projektörden oluşuyor. Aydınlatma şiddeti 2.500 lükse kadar ulaşabilen bu sistem, televizyon yayınlarının yüksek kalitede olmasına yardımcı oluyor. Döner başlıklı bölümlere de sahip olan LED projektörler, karşılaşmalardan önce ışık gösterisi gerçekleştirmek için kullanılıyorlar.

Yüzde 60'a varan enerji tasarrufunun yanı sıra, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor

Allianz Arena'nın iç ve dış kısımlarında LED aydınlatma teknolojilerinin kullanılması, stadyumun yüzde 60'a kadar enerji tasarrufu yapmasını sağlıyor. Ve tahmin edebileceğiniz üzere hem stadyumun çatısında hem de otopark gibi alanlarda güneş enerji panelleri kullanılıyor. Bu sayede stadyumun elektrik enerjisine destek veriliyor. Bir dipnot olarak; yağmur suyunu da düşünen Allianz Arena mühendislerinin, yağmur suyunu tuvaletler ile sulama sisteminde kullanılabilir hâle getirdiklerini belirtelim.

Bonus: Modüler tribün teknolojisi

Allianz Arena'nın tam anlamıyla teknolojik olmasa da dikkat çeken bir özelliği var. Öyle ki bu stadyumda modüler tribün özelliği bulunuyor. Bu özellik, stadyumun ulusal karşılaşmalarda 75 bin, uluslararası karşılaşmalarda ise 70 bin taraftarlık alan oluşturuyor. Stadyum görevlileri, karşılaşmadan önce koltukların bir bölümünü kapatabiliyorlar. Bu da karşılaşmanın ayakta izlenebilmesini ve hâliyle daha fazla taraftarın içeri alınabilmesini sağlıyor.

İşin teknolojik kısmı burada devreye giriyor diyebiliriz. Koltukların kapatıldığı alanda bulunan sensörler, elektronik turnikeleri yönetiyor. Alanda bulunan taraftar sayısı maksimum kapasiteye ulaştığı zaman bu turnikeler, içeriye daha fazla taraftar almıyor.

Bayern Münih’in evi olan Allianz Arena için aslında modern mimarinin, mühendisliğin ve teknolojinin sahaya yansıdığı bir yapı diyebiliriz. Futbolun ötesine geçen bu yapı, izleyicilere yalnızca bir maç değil; yüksek teknolojiyle örülmüş bütüncül bir deneyim sunuyor.