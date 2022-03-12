Güneş'e En Yakın Yıldız Sisteminde Yeni Bir Dünya Olabilir

Araştırmacılar, Güneş'e en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri AB'de Dünya'ya çok benzer yaşam koşulları olabilecek yeni bir gezegen keşfetti. Gezegen, Dünya'nın atmosferik geleceğine dair de ipuçları verebilir.

Dünya’ya benzeyen bir gezegen arayışı onlarca yıldır devam ediyor ve günümüz teknolojisiyle farklı gezegenlerde yaşamak artık hayal olmaktan çıkmış durumda. Geçtiğimiz günlerde de Dünya’ya benzer yaşam koşullarına sahip 10 ötegezegeni sizlerle paylaşmıştık. Yaşanabilir bölge olarak adlandırılan konuma yerleşmiş bu ötegezegenlerin Dünya’yla benzer yönleri olsa da, kimilerinin aşırı sıcak kimilerinin de dondurucu derecede soğuk olabileceği düşünülüyor.

Dünya’ya benzeme olasılığı en yüksek olan ötegezegenler ile ilgili çalışmalar devam etse de, Dünya’daki yaşam koşullarıyla birebir aynı seviyede bir ötegezegenin varlığı henüz kesinleşmiş değil. Yeni bir araştırma ise Dünya’ya yakın sayılabilecek bir uzaklıkta yeni bir ikili yıldız sisteminde gezegenimizle çok daha benzer özellikler taşıyan bir ötegezegen olduğu yönünde.

Dünya’ya pek çok açıdan benzeyen yeni bir gezegen bulundu

Dünya’ya 4.37 ışıkyılı uzakta Güneş benzeri yıldızlardan oluşan iki bir sistem olan Alpha Centauri AB’nin gezegenimizdekine çok benzer yaşam koşullarına sahip olabileceğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. ETH Zürih’ten Haiyang Wang, yaşanabilir bölgeye yakın olduğu düşünülen iki yıldız sistemini inceledi. Bir kayalık ötegezegenin sahip olduğu mineral bileşimi, aynı sistemin içindeki diğer yıldızlara da yansır. Bu sebeple de araştırmacılar Rigil Kentaurus ve Toliman adı verilen iki yıldızın kimyasal bilişimlerini inceleyerek, yaşanabilir bölgede Dünya benzeri başka bir kayalık gezegen olup olmadığını araştırdı.

Güneşe en yakın yıldız sistemi olarak bilinen Alpha Centauri AB'de yapılan incelemer sonucunda, yeni bir gezegenle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Araştırmacıların α-Cen-Earth adını verdikleri gezegenin Dünya’ya birçok açıdan benzediğini ortaya çıkarttı. Araştırmacılar, α-Cen-Earth’ün Dünya’nınkine çok benzer bir mineral bileşimine ve gezegenimiz benzeri bir su depolama kapasitesine sahip olabileceğini belirledi. Aynı zamanda elmas ve grafit gibi sağlıklı oranda karbon taşıyan mineraller içeren bir kayalık mantosu olabileceği ortaya çıktı.

Dünya’nın atmosferinde gelecekte olacaklar ilgili bilgiler verebilir

Araştırmaya göre bu yeni gezegen Dünya’dan biraz daha büyük bir demir çekirdeğe sahip olabileceği gibi aynı zamanda gezegenimizden daha az jeolojik aktiviteye de sahip olabilir. Venüs’e daha fazla benzeyen bir levha tektoniğine sahip olma olasılığı ise yüksek. Bu da gezegenin yaşam koşullarını büyük ölçüde etkileyebilir.

Gezegenin ilk yıllarında sahip olduğu atmosfer, Dünya’nın yaklaşık 3 milyar yıl önce sahip olduğuna benzer özellikler taşıyabileceği de yine olasılıklar arasında. Araştırmacıların yaptıkları hesaplamalara göre durum böyle olduğunda, gezegenin atmosferine metan, karbondioksit ve su hakim olması gerekiyor. Bu bilgiler kesinleştirilirse bu benzerlik sebebiyle Dünya’dan daha yaşlı olduğu düşünülen α-Cen-Earth, Dünya’nın atmosferinde gelecekte yaşanabilecekler ile ilgili de bilgiler verebilir.