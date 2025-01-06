Ev ödevlerinize, araştırmalarınıza ve daha birçok farklı konuda âdeta yardımcınız olabilecek yeni altı ayaklı bir lamba tanıtıldı.

CES 2025 birçok teknoloji harikasına ev sahipliği yaptı ve bunlardan biri de Japon teknoloji firması Jizai tarafından geliştirilen Mi-Mo adındaki yeni altı ayaklı robot oldu.

Pixar’ın ünlü lambasını andıran tasarımıyla beğeni toplayan ve henüz prototip aşamasında olan Mi-Mo, gelecekte hem çocuklar hem de araştırmacılar için önemli bir yardımcı olmayı hedefliyor.

Mi-Mo tasarım olarak Pixar'a oldukça benziyor

Mi-Mo, yalnızca bir alan yerine birçok farklı alan ve amaç için yardımcı bir araç olarak tanımlanıyor. Bu yenilikçi robot, üzerindeki kamera ve mikrofonlar sayesinde çevresini algılayabiliyor, sesli komutlara yanıt verebiliyor ve görüntü tanıma yeteneklerini kullanarak çevresiyle etkileşime girebiliyor.

Jizai’den Yuji Oshima, Mi-Mo’nun özellikle çocuklara ev ödevlerini hatırlatmak ve tamamlamalarını takip etmek gibi görevlerde kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca şirketin yaşlı bakımı gibi farklı alanlarda da bu robotu kullanmayı planladığı ifade edildi.

Mi-Mo gelecekte yazılımsal ve donanımsal geliştirilebilecek

Mi-Mo’yu özel kılan bir diğer şey ise sadece bir bakıcı robot olmanın ötesine geçebilmesi. Jizai, robotu tabiri caizse açık kaynaklı bir platform olarak tasarlıyor.

Bu da geliştiricilerin ve araştırmacıların kendi uygulamalarını ve donanımlarını ekleyebilecekleri ve robotu özelleştirebileceği anlamına geliyor. Mi-Mo’nun modüler yapısı, sensörlerden yazılıma kadar çeşitli bileşenlerin eklenmesine olanak tanıyacak.

Jizai, Mi-Mo’yu 2025 yılı içinde bir geliştirici kiti ile birlikte piyasaya sürmeyi planlıyor. Robotun gelişmelerinden bilgi sahibi olmak isteyenler burada yer alan bekleme listesine kaydolabilirler.