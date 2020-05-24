Bugün, sabah saatlerinden itibaren hepimizin bildiği üzere Türkiye'nin üç büyük operatörü olan Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'a ulaşılamıyor. Türkiye'nin belki de ilk sokağa çıkma yasağı uygulanan bayram tatili olan bu dönemde evde kalan bütün kullanıcıların bayram kutlamaları için telefonlara akın etmesi sebebi ile bu üç operatörün altyapıları ne yazık ki yoğunluğa dayanamayıp çökmüş durumda.

Hepimizin bildiği üzere bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, sabah saatlerinden bu yana Türkiye'nin en büyük üç operatörü olan Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'a ulaşılamıyor. Koronavirüs dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağında evlerinde kalmak zorunda kalan milyonlarca kullanıcı, bayramlaşmak için aradıkları yakınlarına sabah saatlerinden bu yana ulaşamıyor. Toplam 82,8 milyon abonesi bulunan bu üç operatör ise birbirini suçluyor.

Milyonlarca abonenin telefon aramaları kesilirken veya hiç arama yapılamazken, ev ve mobil internet servislerinde de büyük bir yavaşlama meydana gelmiş durumda. Bu konu ile alakalı sosyal medya hesaplarında bilgilendirmelerde bulunan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ayrı ayrı birbirlerini suçladı.

Vodafone: "Sorun Vodafone kaynaklı değildir."

Bu üç operatörden biri olan Vodafone, kendi Twitter hesabı üzerinden "Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir." açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Turkcell de kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada diğer operatörleri suçladı.

Turkcell: "Kesintiler Turkcell kaynaklı değil."

Diğer operatörleri suçlayan Turckcell ise, "Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir." şeklinde açıklama yaptı. Bu iki operatörün ardından suçlamalara son olarak da Türk Telekom katıldı. Türk Telekom'da kendi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklama ile genel olarak Vodafone ve Turkcell ile aynı şeyi söyledi.

Türk Telekom: "Sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir."

Türk Telekom, "Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır." ifadeleri ile bu suçlama trenine katılan son operatör oldu.

Sorun üç operatörün de belirttiği gibi hiçbirinde değilse, kimde sorun var gerçekten bilemiyoruz. Her yaşanan doğal afette veya meydana gelen özel bir olayda bu üç operatöre de ulaşılamaması hepimizin deneyimlediği bir olay. Bu yapılan açıklamalar, bugün yaşanan altyapı sorunlarında da yine hiçbir operatörün sorumluluğu üstlenmeyeceğini kullanıcılarına göstermiş oluyor.