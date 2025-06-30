Haziran ayında Amazon'dan satın aldığımız ve beğendiğimiz ürünleri bir araya getirdik.

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den yeni ürünlerle karşınızdayız. Her ay Amazon'dan aldığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bu ay da listemizde başarılı bulduğumuz ürünler var.

Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürüne yakından bakalım.

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HP DHE-8001U LED Oyuncu Kulaklığı

Uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız bu fiyat aralığında iyi alternatiflerden biri olan HP'nin bu oyuncu kulaklığına göz atabilirsiniz.

Aula RGB Optik Kablolu Oyuncu Gaming Mouse

Ucuz ama işinizi görecek bir oyuncu mouse arıyorsanız 3600DPI'a kadar DPI değeri sunan, RGB aydınlatmalı ve özelleştirilebilir tuşlu bu mouse'a göz atabilirsiniz.

OBEV Masa Üstü USB Fan Soğutucu

Yaz sıcaklarında masa başında uzun saatler oyun oynamak yorabiliyor. Bu uygun fiyatlı masaüstü fan işinizi epey kolaylaştıracak.

OBEV Taşınabilir Laptop Standı

Eğer laptop kullanıyorsanız, özellikle de ek bir monitörünüz yoksa bu ayarlanabilir stand ekranınızın yüksekliğini ayarlayabilmek için uygun fiyatlı ve kaliteli bir alternatif.

Black Deer Gaming Mouse Pad

Uygun fiyatlı ve makul boyutta bir mousepad arıyorsanız Black Deer'ın bu ürününe göz atabilirsiniz.

Havit Gamenote MS1001 Gaming Mouse

Uygun fiyatına rağmen kullanıcılardan çok iyi dönüş alan oyuncu mouse'larından biri olan Havit Gamenote MS1001 mouse, bu fiyat aralığında en tercih edilesi ürünlerden biri.

GoLite Basic Edition 90x40 Gaming Mouse

Daha büyük bir mouse oad'e ihtiyacınız varsa bizim ofiste de masalarımıza adeta örtü gibi serdiğimiz bu uygun fiyatlı mousepad'e şans verebilirsiniz.

Claw's Raze RGB Gaming Klavye

Bir diğer uygun fiyatlı önerimiz de Claw's'ın bu oyuncu klavyesi. RGB aydınlatması da bulunan klavye 10 milyonluk tuş basım ömrü, 3 G-makro tuşu ile göz atabileceğiniz seçeneklerden biri.

Everest KB-G7 ARMOR Siyah USB Q Gaming Oyuncu Klavyesi

''Benim çok daha uygun fiyata iş görecek bir klavyeye ihtiyacım var, performans beklentim o kadar da yüksek değil'' derseniz de ucuz bir klavye olarak Everest'in bu ürününü önerebiliriz.

Trust Gaming 24076 GXT411 RADIUS Oyuncu Kulaklığı

Yine düşük bütçeyle bir oyuncu kulaklığı arayanlar için Trust'ın bu oyuncu kulaklığı değerlendirilebilir. Tabii ki performans noktasında çok daha yüksek fiyatlara satılan kulaklıkların gerisinde ancak 300 TL altı bir bütçesi olanlar için göz atılabilir bir seçenek.

Classone M40 Gaming Laptop Soğutucu Standı

Yaz sıcaklarında laptopunuzu biraz olsun serinletecek ucuz bir fan arıyorsanız Classone'ın bu laptop standına göz atabilirsiniz.

Bluefox 5'i1 arada Çok İşlevli Elektronik Cihaz Temizleme Seti

Klavye aralarına kaçan ekmek kırıntıları, kulaklıklarda biriken tozlar... Bunları temizlemek için yaratıcı yollar aramak yerine bu uygun fiyatlı temizlik setini alabilirsiniz.

Bonus: SanDisk Extreme PRO microSD

Bu gaming ürünü değil ama sürekli aldığımız bir ürün olduğundan ekleyelim istedik. Dayanıklı, uzun ömürlü ve hızlı bir SD kart ihtiyacınız varsa bizim de tüm uzun çekimlerimizde güvenle kullandığımız SanDisk Extreme Pro'ya göz atabilirsiniz.