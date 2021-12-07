Amazon’un onlarca ürüne hizmet eden bulut ağı AWS saatler önce çöktü. Amazon dışında da birçok markanın bağlı olduğu AWS’deki sorunun kaynağı tespit edilse de kesinti henüz düzeltilebilmiş değil.

Amazon’un 200’den fazla servisi taşıyan bulut platformu AWS, bu akşam 19.00 civarlarında çöktü. Erişim sorunlarının yaşandığı Amazon Web Hizmetleri, özellikle Amazon’un sayısız hizmet verdiği ABD’de büyük hizmet aksaklıklarına neden oldu.

Downdetector tarafından bildirildiğine göre New York, Chicago ve Washington merkezli binlerce erişim sorunu rapor edildi. Amazon ise sorunun nedeninin tespit edildiğini ve çözüme yönelik çalışmalara başlandığını açıkladı.

Sorunun kaynağı bulunsa da henüz düzelme yok

AWS sadece Amazon’un hizmetlerine değil, birçok farklı şirkete ve kuruma bulut hizmeti sağlıyor. Bu hizmetle çalışan birçok üniversite ve devlet kurumunda saatlerdir çevrimiçi aksamalar yaşanıyor. Facebook, Instacart, Venmo, Kindle, Roku Disney+ ve McDonald's gibi şirket ve ürünler de AWS’nin çöküşünden etkilenenler arasında.

Şimdiye kadar 11 binden fazla erişim sorununun tespit edildiği bu sürecin ne zaman biteceği kesin değil. Amazon şu anda kaynağını bulduğu sorunu düzeltmeye çalışıyor. Ancak çöküşün süresinin uzaması Amazon için oldukça riskli. Zira hatırlarsınız ki Facebook, 4 Ekim’de yaklaşık 6 saatlik bir kesinti yaşamıştı. Sorunu uzun süre çözemeyen ve Instagram, WhatsApp gibi birçok platformu kullanılamaz hale gelen şirket, hisselerinde %5’lik değer kaybı yaşamıştı.