Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları indirim dönemi başladı. Sizler için öne çıkan bazı indirimli ürünleri listeledik.

Dünya çapında başlayan Black Friday indirim sezonuyla birlikte ülkemizde de indirim sezonu açıldı. Amazon, geçtiğimiz yıl ‘Gülümseten Cuma Fırsatları’ olarak düzenlediği indirim sezonunu bu yıl ‘Gülümseten Kasım Fırsatları’ adıyla başlattı.

1 Kasım 12.00’da başlayan ve 30 Kasım'a kadar sürecek olan indirim sezonu boyunca her kategoriden pek çok üründe kaçırılmaması gereken fırsatlar olacak. Gelin, bugün Amazon’da öne çıkan indirimli ürünlere bakalım.

Aylık 7,99 TL ücret karşılığında Amazon Prime üyesi olmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ürünler:

Önemli not: Listede yer alan ürünlerdeki indirimler belirli bir süreyle sınırlı olabilir. İndirim süresi dolan ya da stokları biten ürünlerde farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy M33 5G

İndirimli fiyatı: 6.299 TL

6 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera ve ultra geniş açılı ve makro lens desteğiyle hem fotoğraf ve videolar çekerken sizi üzmeyecek hem de 5G destekli güçlü işlemcisiyle günlük kullanımda memnun edecek bir telefon.

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İndirimli fiyatı: 1.699 TL

Evinizde eşsiz bir atmosfer yaratacak Philips Hue'yi uzun zamandır gözünüze kestirdiyseniz ancak hangi ürünle başlamak istediğinize karar veremiyorsanız bu başlangıç kitine göz atabilirsiniz. Hue Bridge ve anahtarın da dahil olduğu sette dilediğiniz renkte kullanabileceğiniz iki Hue ampul bulunuyor.

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İndirimli fiyatı: 2.799 TL

Uygun fiyatlı ve performansıyla yarı yolda bırakmayacak bir oyuncu monitörü arayanlar için Acer'in EG 165Hz 1 ms 23.8 inç monitörüne göz atabilirsiniz.

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İndirimli fiyatı: 8.999 TL

İndirimsiz fiyatı: 10.588 TL

Okulda ödevleriniz ya da günlük işleriniz için rahatlıkla kullanabileceğiniz, uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar arayışındaysanız Lenovo Ideapad 3'e göz atabilirsiniz. Oyun ya da yüksek performans gerektiren işlerde kullanmak için çok uygun olmasa da standart kullanım için değerlendirilebilecek bir seçenek.

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İndirimli fiyatı: 299 TL

12W+10W iki şarj portuna sahip, 10000 mAh, tüm cihazlarla uyumlu, Type-C çıkışlı bir powerbank arıyorsanız bu fiyat aralığında iyi bir alternatif.

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İndirimli fiyatı: 257 TL

Telefonunuzu ya da tabletinizi video, dizi ya da film izlemek için sık sık kullanıyorsanız hayat kurtaracak bir ürün. Ayarlanabilir başlığı ve uzaklığını kontrol edebileceğiniz uzun kolu sayesinde oldukça kullanışlı.

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İndirimli fiyatı: 572 TL

15 inçe kadar laptoplarınızı güvenle taşıyabileceğiniz, suya dayanıklı ve ergonomik yapısıyla rahat kullanım sunan Under Armour sırt çantası oldukça iyi bir fiyattan satışta.

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