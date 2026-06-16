Hepsiburada’da Büyük Yaz İndirimleri'nde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

Dün başlayan ve 21 Haziran'a kadar devam edecek indirimlerde, bilgisayardan telefona, küçük ev aletlerinden yapı markete pek çok marka ve kategoride fırsatlar sizleri bekliyor.
Siz de bu kampanyadan yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki indirimleri görebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İşte Büyük Yaz İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:
- Elektronik Ürünlerde Süper Fırsatlar!
- Klima Ve Vantilatörlerde Sepette %10 Net İndirim!
- Seçili Cep Telefonlarında 250 TL Kupon Fırsatı!
- Cep Telefonu Aksesuarlarında 1000TL ye 150 TL Kupon Fırsatı!
- Spor Outdoor Ürünlerinde İndirimlere Ek Sepette %15 İndirim
- Süpermarket Ürünlerinde 750 TL'ye 150 TL Kupon Fırsatı
- Küçük Ev Aletlerinde Sepette %10 Net İndirim
- LEGO Setlerinde Haziran Fırsatı
- Oto Lastiklerde Kaçırılmayacak Fırsatlar
- Anne- Çocuk Ürünlerinde Tüm İndirimlere Ek Sepette %10 Net İndirim
- Seçili Televizyonlarda %10 Sepet İndirimi
- Oyun Konsollarında Sepette %4 İndirim
Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:
- MSI Cyborg 15 A13VE-897XTR 15.6" Full HD Gaming Laptop
- Philips OneBlade Şekillendirici Tıraş Makinesi
- Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi
- Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör
- Baseus Enerfill FC51 Bipow2 Pro Dijital Göstergeli Super Hızlı Power Bank
- Woyax Kancalı Araç İçi Telefon Tutucu
- Roborock S8 Pro Plus Akıllı Robot Süpürge
- Philips Daily Collection Çay Makinesi
- Apple iPhone 15
- Sony Playstation 5 Slim Digital 1 TB
- Xiaomi Redmi Watch 5 Active Silver Akıllı Saat
- Claw's Raptor 80X30CM Xl Mousepad
- Onvo 55VQ90F3UA 55'' 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google Smart QLED TV
- Spigen 47W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti
- MSI MAG 255F E20 24.5" 0.5 ms Full HD IPS 200 Hz Oyuncu Monitörü