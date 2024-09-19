Amazon, Satıcılar İçin Geliştirdiği Yapay Zekâ Asistanını Tanıttı

Amazon, satıcılarına yardımcı olması amacıyla bir yapay zekâ asistanı üzerinde çalışıyor.

Amazon, ilk aşamada ABD'deki satıcılara işlerini büyütmelerine yardımcı olacak bir yapay zekâ asistanı sunmaya başladı. Bu yapay zekâ asistanının kod adı "Project Amelia" olarak belirlenirken, asistanın temelinde ise AWS'nin Amazon Bedrock platformu yer alıyor. Şimdilik beta aşamasında olan özellik, bu yıl içinde başka ülkelerde ve dillerde de kullanılabilir olacak.

Amazon'dan gelen açıklamaya göre bu yeni yapay zekâ asistanı, satıcılara metrikler hakkında sorular sorma ve iş performanslarını anında analiz etme imkânı sunuyor. Örneğin satıcılar, asistana "İşlerim nasıl gidiyor?" sorusunu sorarak satış verileri, müşteri trafiği ve ürün satışları hakkında analiz ve raporlara erişebilecekler.

Amazon satıcılara yapay zekâ ile destek veriyor

Project Amelia'nın amacının satıcıların iş yönetimini kolaylaştırmak ve satıcılara daha fazla zaman kazandırmak olduğu belirtildi. Yapay zekâ ilerleyen aşamalarda sadece bilgi sağlamakla da kalmayacak, satıcıların yerine sorun çözme ve görev yönetme seçenekleri de olacak. Örneğin satıcı "Yolda 300 ürün var ancak görünmüyor, kontrol edilebilir mi?" diye sorduğunda yapay zekâ ona göre öneriler sunacak.

Amazon, yeni asistanının satıcıların işlerini yönetmek için harcadıkları zamanı ve emeği azaltmayı amaçladığını söylüyor. Amazon daha önce de satıcılara ürün listelemeleri oluşturmakta yardımcı olan üretken yapay zekâ araçlarını tanıtmıştı.

Project Amelia şu anda beta aşamasında ve tam sürümünün ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı.