Geçtiğimiz hafta Google, Android 13'ün ilk geliştirici önizlemesini yayımlamıştı. Şimdi ise sızıntılara göre Xiaomi hani modellerinin Android 13 yazılım güncellemesini alacağı hakkında detaylar ortaya çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce Google Android'in yeni güncelleme sürümü olan 13'ün geliştirici önizlemesini yayınlamıştı. Bu gelecek olan güncelleme sürümünün kod adı İtalyan tatlısı olarak bilinen "tiramisu" şeklinde tanıtılacağı şirket tarafından onaylanmıştı ve sizlere duyurmuştuk.

Şirket her zamanki gibi işletim sistemi Android'de gizlilik ve güvenliği ön planda tutacak. Aslında Android 13 geliştirici önizleme özelliklerine bakacak olduğumuzda; güncellenmiş gizlilik özellikleri, yeni gelecek temalara özel ikon hazırlama, dil kontrolleri ve bahsettiğimiz gibi güvenliğin üzerine de düşecek. Android 13 güncellemesi alacak olan Xiaomi marka akıllı telefon modelleri sızdırıldı.

İşte Android 13 güncellemesi alacak olan Xiaomi modelleri

Android 13'ün temelleri yeni atılmasına rağmen gelen sızıntılara göre Xiaomi, hangi akıllı telefon modellerinin Android 13 güncellemesi alacağı hakkında detaylar ortaya çıktı. Xiaomiui.net'ten gelen bilgilere göre MIUI arayüzü kullanan hangi modellerinin yeni çıkacak olan güncellemeye sahip olacağı listesi paylaşıldı. Listemize geçmeden küçük bir hatırlatma yapmamızda fayda var. Bu sızdırılan listenin kesin olmadığını ve ileriki dönemlerde değişiklikler olabileceğini belirtelim.

Android 13 güncellemesi alacak olan Xiaomi modelleri

Mi 10S

Mi 11/Pro/Ultra

Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5 Serisi

Android 13 güncellemesi alacak olan Redmi modelleri

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Android 13 güncellemesi alacak POCO cihazları

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

POCO C4

Android 13 güncellemesi alma ihtimali bulunan modeller

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi Note 8 2021

Android 13 güncellemesi gelmeme ihtimali olan modeller