Android Auto, yerleşik YouTube ve Netflix desteği kazanacak. Araç ekranından FHD çözünürlükte 60 FPS’te video izleyebileceksiniz.

Otomobil alırken en çok dikkat edilen özelliklerden biri şüphesiz Android Auto desteği. Android Auto, aracınızın ekranını âdeta Android telefona çevirmenizi sağlıyor ve büyük kolaylıklar getiriyordu. Google da yakın zamanda Android Auto’ya devasa bir güncelleme yapmayı planlıyordu.

Google, geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruda Android Auto’nun yepyeni bir tasarım ve yeni özelliklerle güncelleneceğini açıklamıştı. Bunlar arasında araçta bir şeyler izleme konusunda da yenilikler vardı. Örneğin FHD video desteği görecektik. Ayrıca 60 FPS’te de video oynatılacağı açıklanmıştı. Bunların yanı sıra video platformlarına da yerleşik destek gelecek.

YouTube ve Netflix entegrasyonu geliyor

Android Auto, ilk olarak araç ekranına YouTube entegrasyonu getirecek. Böylece direkt ekrandan FHD kalitede 60 FPS’te YouTube videoları izlemek mümkün olacak. Ancak bu kalite, sadece destek sunan araçlarda çalışacak. Yani araç ekranının uyumlu donanıma sahip olması gerekiyor. Bu da yüksek çözünürlüklü ekran ve yeterli işlem gücü demek.

Sadece YouTube değil, ilerleyen dönemde Netflix desteğinin eklenme ihtimali de belirtilmiş. Videoların araç sürüş hâlindeyken değil, yalnızca park hâlindeyken çalışacağını belirtelim. Yani dinlenirken, arabanız şarj olurken gibi durumlarda kullanabileceksiniz. İlk eklenecek markalar arasında BMW, Kia, Skoda, Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, Renault yer alıyor.