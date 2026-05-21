Ankara Kızılay'daki en iyi araba PPF kaplama lokasyonlarını merak ediyor ve ortalama fiyat bilgisi almak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Ankara’nın kalbi Kızılay’da, yoğun trafiğin, dar park alanlarının ve bitmek bilmeyen yol çalışmalarının ortasındaysanız, aracınızın boyasını korumak o kadar da kolay değil. Taş çarpması, kapı sürtmesi, kuş pisliği derken o gözünüz gibi baktığınız araba bir anda yıpranabiliyor. İşte tam bu noktada PPF (Boya Koruma Filmi) devreye giriyor.

Kızılay ve çevresinde en iyi işçiliği sunan yüksek puanlı ustaları, 2026 güncel fiyat listelerini ve dikkat etmeniz gereken tüm detayları bu içeriğimizde topladık.

PPF kaplama nedir? Ankara'da neden tercih ediliyor? - 2026

PPF (Boya Koruma Filmi), araçların orijinal boyasını dış etkenlere karşı koruyan son teknoloji şeffaf bir poliüretan kaplama sistemidir. Ankara'nın meşhur kış aylarındaki yoğun tuzlama ve kimyasal solüsyon çalışmaları, bitmek bilmeyen yol projelerinden sıçrayan mıcırlar ve Kızılay gibi merkezi lokasyonlardaki yoğun dur-kalk trafiği, araç boyalarında geri dönülemez çizik ve deformasyonlar bırakmaktadır.

Ankara’daki araç sahipleri, yüksek enflasyonist ortamda araçlarının ikinci el değerini kusursuz şekilde korumak, taş vuruklarını engellemek ve güneş yanıklarının önüne geçmek için koruyucu gücü kanıtlanmış TPU tabanlı PPF kaplama çözümlerini ilk tercih olarak değerlendirmektedir.

PPF filmi ile boya koruma nasıl sağlanır?

PPF (Boya Koruma Filmi), poliüretan bazlı, ultra şeffaf ve esnek bir koruma tabakasıdır. Bu yeni nesil TPU (Termoplastik Poliüretan) filmler, "self-healing" yani kendi kendini iyileştirme özelliğine sahiptir.

Aracınızın üzerine gelen taş parçaları, kılcal çizikler veya güneşin yıpratıcı UV ışınları boyaya ulaşamaz. Üstelik hafif bir ısı gördüğünde (güneş ısısı veya sıcak su) üzerindeki çizikleri kendi kendine yok eder. Ankara'nın meşhur kış tuzlamaları ve çamurlu yolları da PPF katmanı sayesinde orijinal boyaya asla zarar veremez.

Kızılay konumunun PPF hizmeti açısından avantajları

Kızılay, Ankara’nın merkezi olması sebebiyle ulaşılabilirlik açısından muazzam bir avantaja sahiptir. Çankaya, Ayrancı, Balgat, Yenimahalle veya Altındağ gibi birçok büyük merkeze ve detaylı uygulama stüdyolarına sadece dakikalar uzaklıktadır.

Aracınızı Kızılay yakınlarındaki profesyonel bir PPF merkezine bıraktığınızda, metro ve toplu taşıma ağları sayesinde Ankara’nın her yerine kolayca dönebilir, işleriniz aksamadan günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca bölgedeki yüksek rekabet, ustaların işçilik kalitesini maksimuma çıkarırken esnek kampanya olanakları sunmalarını da sağlar.

Ankara Kızılay'da en iyi PPF kaplama ustaları - 2026

Protego Car Protection - 5.0

Premium düzey TPU uygulamaları, hatasız usta işçiliği ve şeffaf müşteri bilgilendirmesiyle Ankara'nın en yüksek puanlı stüdyolarındandır.

İletişim numarası : 05324700778

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/protegocarprotection/

Swat Garage - 4.7

Geniş kapalı alanı, tozsuz steril odaları ve hatasız dijital kesim teknolojisiyle kusursuz bir deneyim sunar.

İletişim numarası : 03123780706

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/swatgarage/

Kızılay ve çevresinde sertifikalı PPF uygulayıcıları

Ziebart Çankaya Premium - 4.8

Küresel marka standartlarında eğitilmiş sertifikalı teknisyenleri ile kurumsal koruma çözümleri sunar.

İletişim numarası : 05528845030

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/ziebartcankayapremium/

DBY Detailing - 4.8

Yılların verdiği tecrübe ve titiz işçilik yaklaşımıyla özellikle lüks segment araçların Ankara'daki en popüler adresidir.

İletişim numarası : 03124912100

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/dbydetailing/

Ankara'da XPEL, 3M ve Llumar PPF filmi takan noktalar

AutoClub Premium Çankaya - 4.6

Kurumsal yapısı altındaki sertifikalı ustalarıyla, orijinal 3M ve Llumar boya koruma filmlerini barkodlu ve resmî üretici garantili olarak aracınıza entegre eder.

İletişim numarası : 05016259844

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/autoclubpremiumtr/

Kızılay yakınında PPF sonrası bakım ve temizlik hizmeti

Detailing Dükkanı - 4.7

Premium detaylı temizlik ekipmanları ve kaplamaya zarar vermeyen PPF dostu bakım ürünleri ile güvenli temizlik sağlar.

İletişim numarası : 05335725840

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/detailingdukkani/

Emr Garage - 4.0

İletişim numarası : 03122512251

Instagram hesabı: https://www.instagram.com/emr_garage/

Ankara Kızılay PPF kaplama fiyatları: 2026 güncel liste

Kaput, ayna ve tampon kısmi PPF fiyatları

Eğer bütçeniz kısıtlıysa veya sadece yoldan gelebilecek taş darbelerine karşı en savunmasız bölgeleri korumak istiyorsanız, kısmi paketler tam size göre. 2026 yılı Ankara piyasasında kısmi kaplama fiyatları ortalama şu şekildedir:

Ön Tampon + Far Koruma : 4.500 TL – 6.500 TL

: 4.500 TL – 6.500 TL Kaput + Ön Tampon + Aynalar (Ön 3 Parça) : 11.000 TL – 16.000 TL

: 11.000 TL – 16.000 TL Tüm Ön Yüz Koruma (Çamurluklar Dâhil): 15.000 TL – 22.000 TL

Tam araç PPF kaplaması: Ankara'daki maliyet tablosu

Komple araç kaplamasında kullanılan malzemenin cinsi (TPH veya tam poliüretan olan TPU) fiyatı belirleyen en büyük etkendir.

Uygulama Tipi / Malzeme Sınıfı Kalınlık & Öne Çıkan Özellik Ortalama Fiyat Aralığı Standart TPH Kaplama 150 Mikron (Ekonomik Çözüm) 40.000 TL – 48.000 TL Premium TPU Kaplama 180-190 Mikron (Kendi Kendini Yenileyen) 55.000 TL – 90.000 TL Ultra Süper Nano TPU (XPEL / STEK) 210+ Mikron (En Üst Segment) 100.000 TL – 175.000 TL

Araç segmentine göre PPF fiyatları: Binek, SUV ve lüks

Araç yüzeyinin büyüklüğü ve hatların keskinliği işçilik zorluğunu, dolayısıyla fiyatı doğrudan etkiler.

Binek Araçlar (Sedan/Hatchback) : Standart TPU komple kaplama 55.000 TL - 65.000 TL civarındadır.

: Standart TPU komple kaplama 55.000 TL - 65.000 TL civarındadır. SUV ve Crossover Araçlar : Yüzey alanı geniş olduğu ve plastik dodik işçilikleri içerdiği için fiyatlar 65.000 TL - 85.000 TL bandına çıkmaktadır.

: Yüzey alanı geniş olduğu ve plastik dodik işçilikleri içerdiği için fiyatlar 65.000 TL - 85.000 TL bandına çıkmaktadır. Lüks ve Spor Araçlar: Söküm-takım hassasiyeti ve premium marka (Llumar/XPEL) kullanımıyla fiyatlar 90.000 TL ile 175.000 TL arasında değişmektedir.

PPF kaplama öncesi ve sonrası bilmeniz gerekenler

PPF uygulaması öncesi araç detaylı temizlik şart mı?

Kesinlikle evet. PPF filminin altına kaçacak tek bir toz tanesi veya boyadaki görünmez bir demir tozu kalıntısı, kaplama sonrasında can sıkıcı baloncuklara neden olur. Bu yüzden Kızılay'daki profesyonel merkezler, aracı kaplamadan önce şu zorunlu aşamalardan geçirir.

Kil Temizliği : Boya üzerindeki tüm pürüzler ve ağaç reçineleri arındırılır.

: Boya üzerindeki tüm pürüzler ve ağaç reçineleri arındırılır. Demir Tozu Temizliği : Boyaya saplanmış metal partiküller kimyasal solüsyonlarla sökülür.

: Boyaya saplanmış metal partiküller kimyasal solüsyonlarla sökülür. Boya Düzeltme (Pasta Cila): Mevcut kılcal çizikler giderilerek filmin altında kusursuz, pürüzsüz bir parlaklık hapsedilir.

PPF garantisi: Ankara'da hangi ustalar belge veriyor?

İçeriğimizin yukarılarında belirttiğimiz Swat Garage, Protego, Emr Garage ve Ziebart gibi kurumsal ve yüksek puanlı merkezler, yaptıkları uygulamaya 3 yıldan 11 yıla kadar yazılı veya QR kodlu dijital garanti belgesi verirler.

Bu belgeler markanın resmî sistemine işlenir ve ileride oluşabilecek sararma, çatlama veya kendiliğinden kalkma gibi durumlarda size ücretsiz değişim hakkı tanır.

SSS: Kızılay PPF kaplama hakkında merak edilenler

Ankara Kızılay'da PPF kaplama kaç günde biter?

Aracın durumuna ve yapılacak pakete göre değişir. Sadece ön 3 parça (kaput-tampon) kaplaması ortalama 1 günde teslim edilirken, komple (tam araç) TPU PPF kaplama işlemi, detaylı temizlik ve filmin panellere tam yapışıp kuruması dahil 2 ila 3 iş günü sürmektedir.

PPF filmi yıllarca dayanır mı? Ortalama ömrü ne kadar?

Kullanılan malzemenin kalitesine bağlıdır. Ekonomik TPH filmlerin ömrü ortalama 2 yıl iken, kaliteli poliüretan (TPU) filmler (3M, Llumar, XPEL, STEK) doğru bakım ile 5 ila 10 yıl arasında ilk günkü parlaklığını korur, sararma ve solma yapmaz.

Kızılay'da PPF kaplama randevusu nasıl alınır?

Kızılay ve çevresindeki yüksek puanlı stüdyolar yoğun bir takvimle çalışmaktadır. Randevu almak için merkezlerin iletişim numaraları üzerinden aracınızın marka, model ve renk bilgisini paylaşarak ön fiyat teklifi alabilir, genellikle 3-5 gün öncesinden gününüzü rezerve edebilirsiniz.