  • Anthem'in 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Anthem'in 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

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Anthem'in 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı
22 Şubat'ta piyasaya sürülecek olan Anthem için IGN'den 8 dakikalık oynanış videosu geldi.

Anthem’de görevler arasında serbestçe gezebilir, kendi başınıza veya arkadaşlarınızla bulunduğunuz dünyayı keşfedebilirsiniz. Tabii bunlar tanıdık şeyler; tembel NPC’ler için bir şeyler toplamaktan, büyük ödüller kazanmak için etkinliklere katılmaya kadar. IGN bu sevilen oyunun freeplay moduna dair bir video paylaştı.

Anthem’in bu modunda, Destiny veya Warframe’de olmayan bir şey var. Dünya etkinliğini tamamladıktan sonra, gizli bir kapı açılıyor. Oyuncular oldukça güçlü bir ‘boss’ ile karşı karşıya kalıyor.
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Oyunun yayınlanan bu videosunda, meraklıları pek çok detay daha bekliyor. Anthem’in ekosisteminin nasıl çalıştığı ise henüz net değil. Farklı sorunları çözmeye çalışırken tehlikeli yaratıkların pususuna düşebiliyorsunuz.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle;

İşlemci: Intel Core i5-3570, AMD FX-6350

Bellek: 8GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 970 4 GB, AMD R9 390 8 GB

Depolama: 60 GB
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Kaynak : https://www.pcgamer.com/anthems-freeplay-mode-looks-very-familiar/
Etiketler: anthem
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