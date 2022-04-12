Antibiyotikleri Zararsızlaştıracak Yapay Bakteriler üretildi

Birçok insanın sık sık kullandığı ancak yarardan çok zarar veren antibiyotikler için çare bulundu. Üretilen yapay bakteriler, antibiyotiği vücudumuza zarar vermeden önce yok ediyor.

Ülkemizde son zamanlarda biraz daha bilinç kazanılsa da yanlış antibiyotik kullanımı hala devam ediyor. Son yüzyılın en büyük tıbbi keşiflerinden biri olan; ancak yararlı olduğu kadar zararı da bulunan antibiyotikler, tek bir hedef seçmeksizin önüne gelen tüm bakterileri öldürüyor. Vücudumuzdaki yararlı bakteriler, boğaz ağrımızın geçmesi uğruna yok oluyor. Bu konu ile ilgili bir süredir çalışma yapan bilim insanları, nihayet aradıkları çözüme kavuşmuş gibi gözüküyor.

Antibiyotiklerin vücudumuza yarardan çok zarar vermesini engellemek isteyen bilim ve tıp camiası, yavaş yavaş çözüme ulaşıyor. Bu doğrultuda ilacın öldürdüğü yararlı bakteriler yerine laboratuvar üretimi yapay bakterilerden destek almak gerekiyor.

Yapay bakteriler, vücudu antibiyotikten koruyabilir

Yapılan araştırmalar doğrultusunda antibiyotiğin zararlarını ortadan kaldırmak için ortaya bir fikir atıldı. Buna göre bir bakteri türü olan Lactoccus lactis, geniş spektrumlu antibiyotik ailesini parçalayabilen beta-laktamaz isimli bir ezim salgılaması için labaratuvar ortamında tasarlandı. Plana göre bakteriden salgılanan enzim bağırsaklara ulaşan antibiyotiği yok edecek ve yararlı bakterileri koruyacaktı.

Araştırmacılar fikir birliğini sağladıktan sonra hayvan deneylerine başladı. Fareler üzerinde test edilen bu fikir testten başarıyla geçti. Farelere önce yapay bakteriler verildi. Sonrasında ise ampisilin adı verilen yaygın bir antibiyotik hayvanlara enjekte edilmeye başlandı ve gözlem safhasına geçildi.

Gözlem aşamasının sonunda ise herkesi mutlu edecek bir sonuca varıldı. Üretilen yapay bakteriler, antibiyotiğin kan dolaşımına emilimini bozmadan, hayvanın bağırsağına başarılı bir şekilde indi. Bağırsağa gelindiğinde ise hayvanların mikrobiyomlarını antibiyotik hasarından başarılı bir şekilde korudu. Yapay bakterilerin ilerleyen zamanlarda insanlar üzerinde test edilmesi ve gerekli çalışmaların ardından tüm dünyada antibiyotiğin zararlarını yok etmesi bekleniyor. Ancak bunların gerçekleşmesi için çok uzun yıllar beklememiz gerekebilir.