Apple'ın 'uygun fiyatlı iPhone' olarak tanıtılan yeni telefonu iPhone SE 2020'nin AnTuTu sonuçları paylaşıldı. Yeni iPhone SE 2020, performansıyla diğer Apple cihazları arasında oldukça iddialı bir konuma yerleşti.

Apple, iPhone SE 2020'yi geçtiğimiz hafta tanıttı. iPhone ailesine uygun fiyatlı bir seçenek olarak gelen yeni telefonun göze çarpan özelliklerinden biri de, Apple A13 Bionic yonga setiyle gelmesiydi. Herkes iPhone SE 2020'nin bu işlemci ile ne kadar iyi performans gösterdiğini merak ediyor.

Popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından biri olan AnTuTu, iPhone SE 2020'nin karşılaştırma puanını Weibo'da yayınladı. Yeni telefonun performansına verilen puan, Apple'ın diğer cihazlarına kıyasla hangi konumda olacağına ışık tutuyor.

iPhone SE 2020 AnTuTu puanı

AnTuTu'ya göre iPhone SE 2020, yapılan testlerde 492.166 puan aldı. Buna karşılık, iPhone SE 2020'nin neredeyse iki katı fiyata sahip olan iPhone XS Max, aynı testte sadece 443.337 puan alıyor. iPhone SE 2020'nin iPhone XS Max'ten daha iyi performans göstermesi, Apple için satış noktasında avantaj olacak. Daha iyi kıyaslama yapabilmeniz adına diğer Apple cihazlarının Antutu puanları şöyle:

iPhone SE 2020 ile aynı A13 Bionic yonga setiyle gelen iPhone 11 Pro, 521,010 puan alarak daha iyi performans gösteriyor. Bunun nedeni, iPhone 11 Pro'nun 4 GB RAM, iPhone SE 2020'nin ise 3 GB RAM ile gelmesi olabilir. Yine de iPhone SE 2020'nin satın alabileceğiniz en güçlü Apple telefonlardan biri olduğu açık.

iPhone SE 2020 ülkemizde 5299 TL'den başlayan, görece daha uygun bir fiyatlarla satılacak. Daha düşük bir fiyata daha yüksek performanslı bir cihaz isteyenler, önceki nesil iPhone XS Max yerine 2020 model iPhone SE'yi tercih edebilirler.

iPhone SE 2020 özellikleri:

Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit

İşlemci: Apple A13 Bionic

RAM: Açıklanmadı

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1,8

Ön Kamera: 7 MP, f/2,2

Batarya: Açıklanmadı

Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

İşletim Sistemi: iOS 13

Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED

Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Ağırlık: 148 gram