Zamanında Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın kendi elleriyle ürettiği bir Apple I modeli, eBay'de 1,5 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı. Orijinalliğini genel anlamda koruyan bilgisayar, aynı zamanda altı nadir Apple I modeli arasında yer alıyor.

Zaman zaman teknoloji dünyası için önem taşıyan ve günümüzdeki gelişmiş cihazların temelini oluşturan bazı aletlerin eBay gibi platformlarda satışa çıktıklarını görüyoruz. Bu elektronik cihazlar, genellikle pek de ucuz bir fiyat etiketine sahip olmuyor. İşte bugün, bu durum yeni bir ilanda daha görüldü.

eBay'de bir kişi, sahip olduğu Apple I bilgisayarını tam 1,5 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa koydu. İlandaki ilk kişisel bilgisayarlardan birisi olan Apple I'i diğer Apple I modellerinden özel kılan noktaysa ilana koyulan bilgisayarın Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilmesiydi.

Bunun yanı sıra ilandaki Apple I bilgisayarı, birkaç noktasıyla daha diğer modellerden ayrılıyordu. IGN'in haberine göre ilandaki bilgisayar, Byte Shop KOA ahşap gövdesine sahip altı nadir Apple I modelinden biri. Bununla birlikte bilgisayarın içinde üzerinde hiçbir oynama yapılmamış NTI anakartı bulunuyor.

Yine kendisini özel kılacak şekilde tamamen çalışır durumda olan Apple I bilgisayarı, Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın elleriyle üretilen 50 üniteden biriydi. Bugüne kadar bilgisayarın yalnızca video ve klavye bağlantıları değiştirilmişti. eBay'e ilanı koyan kişi, bu bilgisayara nasıl sahip olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Apple, Kanada'ya gelene kadar Montreal şehrindeki tüm Apple II'lerin bakımını yaptığım bilgisayar mağazasında yeni bir Apple II bilgisayar için yapılan takasın bir parçası olarak ilk sahibinden aldım."

1976 yılında tanıtılan Apple I, Apple'ın ilk duyurduğu ürünüydü. Bilgisayar, tanıtıldığı zamanlarda 666,66 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Şu anda eBay'e 1,5 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa konulan Apple I'ın özel örneği, 1.111 kişi tarafından izleme listesine alınmış durumda.