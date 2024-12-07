Apple, hem akıllı telefon hem de bilgisayarda kullanmaya uygun yüksek çözünürlüklü 6 yeni duvar kağıdı paylaştı.

En son duvar kağıdınızı ne zaman değiştirdiğinizi hatırlıyor musunuz? Apple, yeni ve şık bir duvar kağıdı arayanlar için yepyeni görseller yayımladı. Üstelik söz konusu görseller hem akıllı telefon hem de bilgisayarda kullanmaya uygun.

Aslına bakacak olursak söz konusu görseller iOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 ile birlikte Safari için yayımlanan arka plan görselleri. Ancak nihayetinde beğendiğimiz sürece duvar kağıdı olarak kullanmamamız için bir neden yok…

Apple'ın paylaştığı yeni duvar kağıtları şu şekilde:

Yüksek çözünürlüklü haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.