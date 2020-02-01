ABD'li teknoloji devi Apple, en aktif olduğu pazarlar arasında yer alan Çin'deki mağaza ve ofislerini Corona virüsü tehlikesi sebebiyle geçici süreyle kapattı. Şirket, mağaza ve ofislerini mümkün olan en kısa sürede yeniden açacağını bildirdi.

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren Corona virüsü, bugüne kadar teyit edilen sayılara göre 11.374 kişiye bulaştı ve 259 kişinin ölümüne yol açtı. Virüs, dünya genelinde tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yalnızca Fransa’da görülen virüs, Avrupa topraklarında da diğer ülkelerde görülmeye başladı.

Virüsten en çok etkilenen yer ise haliyle Çin oldu. Ülkede hayat neredeyse durma noktasına geldi, birçok havayolu Çin’e olan uçuşlarını iptal etti. Çin’deki virüs nedeniyle operasyonlarına ara verdiğini açıklayan bir diğer şirketse Apple oldu. Apple, yaptığı açıklamada 9 Şubat’a kadar Çin’deki tüm mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Apple, Çin'deki tüm mağaza ve ofislerini kapattı:

ABD’li teknoloji devi, Çin’deki tüm ofislerini ve mağazalarını 9 Şubat’a kadar kapattığını bildirdiği açıklamada Corona virüsünden etkilenenlerin ve virüse önlem bulmaya çalışanların yanlarında olduklarını bildirdi. Apple, muhtemelen Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası acil durum ilan etmesi sonucunda böyle bir hamle yaptı.

Apple’ın bu hamlesinin nedeni, açıklamasında da yer aldı. Şirket, "Çok dikkatli olmak amacıyla ve önde gelen sağlık uzmanlarının en son tavsiyelerine dayanarak Çin anakarasındaki tüm kurumsal ofislerimizi, mağazalarımızı ve iletişim merkezlerimizi 9 Şubat’a kadar kapatıyoruz" ifadesine yer verdi.

Apple tarafından gelen açıklamaya göre Çin’deki çevrimiçi Apple mağazası faaliyetlerine devam edecek. Şirket, durumu sürekli denetlemeye devam edeceklerini ve ‘en kısa sürede’ Çin’deki mağazalarını yeniden açacağını da yayınladığı açıklamada aktardı.

Apple, üretiminin büyük çoğunluğunu Çin’de yapmakta ve bu pazarı anahtar pazarlardan biri olarak görmekte. Şirket, Çin’de yalnızca aralık ayın 3,2 milyon iPhone satışı yaptı. Canalys’in raporlarına göre Apple’ın 2019 boyunca Çin’de yaptığı telefon satış miktarıysa 27,5 milyon seviyesinde.