Samsung Galaxy S25 Ultra, Corning Gorilla Armor 2 isimli ekran teknolojisine sahip. Telefonun ekranı, sahip olduğu bu özellik sayesinde 2 metreden daha yüksek bir yerden düşse bile kırılmayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte duyurduğu Galaxy S25 ailesi, en çok da Galaxy S25 Ultra ile gündem oldu. Bu akıllı telefon, gerek yüksek performansı gerekse kamera özellikleri ile tüketicilerden tam not almayı başaracak gibi görünüyor.

Ancak Samsung Galaxy S25 Ultra'nın marifetleri bunlarla sınırlı olmayacak. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre bu telefonun ekranı, "Corning Gorilla Armor 2" isimli yeni bir teknoloji ile korunuyor.

2,2 metreden düşse bile bir şey olmayacak

Corning Gorilla Armor 2 teknolojisi, gerçekten de oldukça dayanıklı. Yapılan testlere göre Galaxy S25 Ultra'nın ekranı, 2,2 metre yüksekten yüzükoyun düşse bile kırılmayacak. Yalnız bunun laboratuvar verileri olduğunu özellikle belirtelim. Böyle bir düşmenin gerçek hayatta nasıl sonuçlanacağını görmek için sağlamlık testlerini beklemek gerekecek.

Bu arada; Corning Gorilla Armor 2'nin tek özelliği dayanıklı olması değil. Bu teknoloji, ekran yansımalarını minimum seviyeye düşürecek şekilde tasarlandı. Böylelikle kullanıcılar, yüksek ışık altında daha etkileyici bir deneyim yaşayacaklar.

Peki Samsung Galaxy S25 Ultra neler sunuyor, fiyatı ne kadar?

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