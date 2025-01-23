Güvenilir bir kaynak, Samsung Galaxy A56 ile Galaxy A36'nın çıkış tarihlerini paylaştı. Paylaşılan tarih, Samsung'un geçmişi göz önünde bulundurulduğu zaman oldukça mantıklı görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen yeni akıllı telefonları Galaxy A36 ve Galaxy A56 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Abhishek Yadav isimli kaynak, bu telefonların çıkış tarihlerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Galaxy A36 ile Galaxy A56, Mart 2025'te küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. Kaynağımız, Samsung'un gelecek ay itibarıyla her iki telefon için de lansman çalışmalarına başlayacağını iddia ediyor.

Mart ayı, her iki model için de oldukça mantıklı

Mart 2025, Galaxy A36 ile Galaxy A56 için oldukça mantıklı bir tarih. Zira şirket, geçtiğimiz yıl yine mart ayında hem Galaxy A35 hem de Galaxy A55 modellerini piyasaya sürmüştü. Hâl böyle olunca yeni telefonlar için de yine mart ayının seçilmiş olması çok olası.

Aslına bakacak olursak hem Galaxy A36 hem de Galaxy A56, büyük oranda gün yüzüne çıkmış olan modeller. Eğer şu sıralar yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız ve orta segment işinizi görecek ise her iki modeli de tercih edebilirsiniz. Zira ikisinin de sahip olduğu özellikler, hiç fena değil.

Samsung Galaxy A36 özellikleri için: