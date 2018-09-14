Teknoloji dünyasında tasarım trendlerini belirleyen Apple'ın, iPhone serisinin 10. yılına özel olarak iPhone X’u tanıtmasının üzerinden henüz 1 yıl geçti. 12 Eylül’de bu cihazın yeni versiyonu olan iPhone Xs ailesi görücüye çıktığı sırada, eş zamanlı olarak iPhone X satıştan kaldırıldı. Sebep?

12 Eylül tarihi, artık Apple için gelenekselleşen bir tarih oldu. Firma iPhone serisinin 10. yılı olan 2017’de sonradan akıllı telefon dünyasındaki tasarım trendlerini değiştirecek iPhone X’u tanıtmıştı. Cihazın üretim sırasında sorunlar yaşaması, piyasadaki en iyi telefon olmaması, yüksek fiyatı gibi etmenler bu cihazın satışlarına engel olmadı. Ta ki Apple onu satıştan kaldırana dek.

Aradan geçen tam 1 yılın ardından iPhone Xs, Xs Max ve XR tanıtıldı. Yine 12 Eylül’de düzenlenen lansmana eş zamanlı olarak Apple; iPhone X, iPhone 6s ve iPhone SE’yi satıştan kaldırdı. iPhone 6s ve SE modelleri artık performans ve teknik kabiliyet açısından eskiyen telefonlar olduğu için piyasadan kaldırılmaları çok normal bir durumdu. iPhone X ise özellikle Xs ve Xs Max satışa sürülünce daha çok satması beklenen bir telefondu.

Apple bu zamana dek, yeni iPhone modelleri tanıtılınca eski diyebileceğimiz önceki modellerinin satışlarıyla ciddi gelirler elde etti. iPhone X’un piyasadan henüz bir yaşında olmasına rağmen kaldırılması, hatta ondan daha eski olan iPhone 7 - 7Plus ve aynı yaştaki iPhone 8 - 8 Plus modellerinin satışta olması akıllarda soru işareti bıraktı.

Aslında Ocak 2018’den bu yana, o dönem piyasanın en iyilerinden olan ve hatta Türkiye dahil pek çok pazara yeni girmiş olan iPhone X’un satıştan kaldırılacağı söyleniyordu. Son yıllarda Apple ile ilgili yaptığı çalışmalarla ünlenen Ming-Chi Kuo, Ocak ayında Apple’ın iPhone X’u kısa sürede iptal edeceğini söylemişti. Kou’ya göre bunun en büyük nedeni Apple’ın Çin’de iPhone X satamıyor oluşuydu. Bu yaklaşımın doğru olduğunu, Asya pazarları için özel olarak üretilen iPhone XR’ı görünce anlamış olduk. iPhone XR, tüm dünyada satılacak olsa da ana hedefi Çin gibi başarısız noktalarda Apple’ın kasasını doldurmak.

Apple, elbette bir adım atıyorsa bunu sadece tek bir hedefi için yapmaz. iPhone X’un piyasadan kaldırılmış olması, bugün iPhone X almayı bekleyen herkesi mecburen iPhone Xs, Xs Max ya da XR’a yönlendirecek. Evet, cihazların piyasaya sürüldükleri tarihlerdeki fiyatları Türkiye’de aynı değil. Hatta iPhone X ve halefi iPhone Xs, ABD’de aynı başlangıç etiketiyle 999 dolardan satışa sunuldu. Türkiye’de ise geçen zamanda artan dolar kurundan dolayı iPhone Xs, iPhone X’un ilk fiyatının iki katından fazla bir rakama satışa çıkacak.

Firmanın iPhone X’u piyasadan kaldırmasının duygusal nedenleri de yok değil. Yazının başında söylediğimiz gibi iPhone serisinin 10. yılı 2017 idi ve Apple, bu yıla özel bir cihaz üretmek istemişti. Bu cihaz aynı zamanda gelecek modellerin öncüsü olacak bir çizgiye sahip olmalıydı: Tıpkı 2007 yılında tanıtılan ilk iPhone gibi. Bir başka deyişle Apple, iPhone X’u kimlik tazeleme aracı olarak kullanmak istedi. Cihazın üzerinde pek çok ilk diyebileceğimiz teknoloji ve tasarım yeniliği vardı.

Çentikli ekran, kızılötesi sensörlere sahip TrueDepth sistemiyle FaceID, yapay zeka destekli mobil işlemci yongası ilk denilebilecek özelliklerdendi. Apple alışılmışın dışına çıkarak iPhone X ile algılarımıza seslendi ve dedi ki: Bakın ben hala ilkleri başarıyor, devrim yaratmak istiyorum. Bu nedenle tıpkı ilk iPhone modelinden sonra artışa geçen dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar gibi, çentikli ekran tasarımına sahip telefonların arttığını gördük. Apple bu şirketlere kendi tasarımını kullandığı için milyar dolarlık davalar açabilirdi. Nitekim amacı bu değil, zaten taklit edilen bir şirket olarak orijinallik algısı yaratmaktı.

iPhone X, Apple ve akıllı telefon dünyası adına çok şeyi değiştirmese de bir ölçüde başarıya ulaşıp görevini tamamladı. (Eğer elinizde bir iPhone X varsa, yıllar sonra koleksiyon değeri olacağını da hatırlatalım)