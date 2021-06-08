Reuters, Apple'ın otomobil projesi için Çinli batarya üretim şirketi CATL ile görüştüğünü duyurdu. Detaylara göre Apple, Çin merkezli BYD isimli batarya üreticisi ile de görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız içeriklerde Apple'ın otomobil projesinden sıklıkla bahseder hale gelmiştik. Zira şirket, tamamen elektrikli motora sahip olan bir otomobil üzerinde çalışıyor ve bu projenin gerçek bir ürün haline gelebilmesi için de başta Kia olmak üzere çeşitli otomobil üreticileri ile görüşüyordu. Ancak daha sonra bu proje ile ilgili gelen haberler bıçak gibi kesildi. Anlaşılan o ki Apple, projenin gizli kalabilmesini sağlamak için elinden geleni ardına koymamıştı.

Reuters bugün, Apple'ın otomobil projesini bir kez daha gündeme getirdi. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan dört kişiyle görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Reuters yetkilileri, Apple'ın geliştirmekte olduğu otomobilin bataryası için CATL ve BYD ile görüştüklerini duyurdular. Ancak teknoloji devinin bu şirketlerle anlaşıp anlaşmayacağı şu an için net değil.

Apple, sektörün devleriyle anlaşmaya çalışıyor gibi görünüyor

Reuters'ın kaynakları tarafından yapılan açıklamalara göre başta Tesla olmak üzere çeşitli otomobil üreticilerine batarya üreten Çin merkezli üretici CATL, bu anlaşmaya imtina ediyormuş. Bunun nedeni ise Çin ile ABD hükümeti arasında yaşanan siyasal gerilimler ile bu anlaşmanın yapılması durumunda CATL'nin ABD'de fabrika açmak, yani maliyeti artırmak zorunda kalabilecek olmasıymış. Zaten Apple, bu anlaşmaya varılabilmesi için ABD'de fabrika kurulmasını şart koşuyormuş. Benzer bir şekilde BYD'nin de şartlara pek sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bu arada, CATL'nin dünyanın en büyük batarya üreticisi, BYD'nin ise en büyük dördüncü batarya üreticisi olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını söyleyen ancak kimliklerini gizli tutan kaynaklara göre Apple, otomobil projesi için lityum demir fosfat pillerinin kullanılmasını istiyormuş. Bunun nedeni ise nikel ve kobalt kullanılarak tasarlanan bataryaların maliyetinin yüksek oluşuymuş. Ancak CATL ve BYD ile yapılan görüşmelerde bu konunun gündeme getirilip getirilmediği net değil. Öte yandan, daha önce yaşanan sızıntılara göre Apple, kendi otomobilinin bataryasını tamamen kendine ait olan bir teknolojiyle üretecekti. Yapılan görüşmelerde bu konunun görüşülüp görüşülmediği de bilinmiyor.