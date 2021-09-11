Epic Games geçtiğimiz gün Apple'a karşı açtığı davada önemli bir galibiyet elde etti. Gündemin yeni tartışma konusu ise bu galibiyetin Fortnite'ı App Store'a geri getirmeye yetip yetmeyeceği.

Dün yalnızca Epic Games'i değil, tüm geliştiricileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Epic Games, Apple'a karşı açtığı antitröst davasında 'uygulamalara geliştiriciler tarafından alternatif ödeme yöntemleri eklenmesi' konusunda önemli bir galibiyet kazandı. Mahkeme, Apple'ın geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemlerini yasaklayamayacağına karar verdi.

Ancak bu büyük karar, Epic Games'i çok da memnun etmiş görünmüyor. Ayrıca davada alınan kararlar, her şeyi başlatan Fortnite'ın App Store'a dönüp dönmeyeceğine yönelik bir ifade de içermiyor. Ne Epic ne de Apple da henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Apple işi yokuşa sürebilir:

Dün çıkan kararla birlikte Apple artık uygulamaların üçüncü parti ödeme seçenekleri sunmasını engelleyemeyecek. Geliştiriciler, ödeme sayfalarına yönlendiren bağlantılar ve butonlar ekleyebilecekler ve kullanıcıları uygulama dışına yönlendirebilecekler. Ancak kapsamlı bir uygulama içi ödeme sistemi noktasında bazı belirsizlikler bulunuyor ve Apple'ın bunu koz olarak kullanabileceği düşünülüyor.

Örneğin Apple, Fortnite'ın App Store'a geri dönmesi sonrası, ödeme işlemlerinde kullanıcıları her seferinde uygulamadan çıkarak Epic Games'in web sitesini ziyaret etmeye zorlayabilir. Bu da Epic'in istediği 'adil rekabetten' biraz uzak bir durum.

Apple geçtiğimiz gün Güney Kore'de Fortnite'ın App Store'a geri dönmesine yönelik bir başka sürece cevaben Fortnite'ın App Store'da olmamasının sorumlusunun Epic olduğunu; Epic oyunu herkes gibi oynarsa seve seve oyunu yeniden mağazaya ekleyeceklerini söylemişti. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, her iki şirket de şu an için Fortnite'ı App Store'a geri getirecek büyük adımı karşı taraftan beklediği için bir süre daha bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Epic Games, Apple ile eşit rekabet koşullarının sağlanması konusunda ısrarına ve davasına devam ederken Apple da Epic'i kendi yoluna uydurmaya inat etmiş durumda. Ancak nihayetinde Epic Games'in geliştirici hesabını yeniden onaylama ve oyunu da sisteme dahil etme kararı Apple'ın sunacağı kurallar çerçevesinde olacak. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ise büyük bir muamma.