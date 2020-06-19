The New York Times, Facebook Gaming'in App Store'a eklenmesi için başvurular yapıldığını ve Apple'ın bu başvuruları en az 5 kez reddettiğini bildirdi. Görünüşe göre Apple, Facebook Gaming'i Apple Arcade'e bir rakip olarak görüyor ve App Store'a eklemek istemiyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, yaklaşık 2 yıl önce yeni bir hizmet duyurdu. "Facebook Gaming" olarak isimlendirilen bu hizmet, Facebook kullanıcılarının bir uygulama üzerinden basit HTML5 oyunlarının oynamasına ve oynanan oyunların izleyebilmesini sağlıyordu. Bu uygulamanın kararlı sürümü ise geçtiğimiz nisan ayında Android platformu için yayınlandı.

Bugün ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Apple'ı köşeye sıkıştıracak bir haber paylaştı. Bu habere göre Facebook yönetimi, Facebook Gaming hizmetini şubat ayında Apple'a sunmuştu ve bu hizmetin App Store'a eklenmesini istemiş. Ancak söz konusu habere göre Apple, Facebook Gaming'i en az 5 kez reddetti ve App Store'a eklemedi.

The New York Times'a göre Facebook, her reddedilişten sonra Facebook Gaming üzerinde bazı değişiklikler yapmış. Ancak Apple, ne yazık ki sonraki denemelerde de Facebook'un yeni hizmetini reddetmiş. Edinilen bilgilere göre Facebook Gaming, App Store kullanım şartlarındaki bölüm 4.7'yi ihlal ediyor.

Bölüm 4.7: Bir uygulama mağazası ya da mağazaya benzer arayüze sahip olan uygulamalar, App Store'da yer alamaz

App Store kullanım koşullarındaki ilgili bölüme baktığımız zaman, uygulama mağazalarının ya da bu mağazalara benzeyen arayüzlü uygulamaların App Store'da yer alamayacağı sonucuna ulaşıyoruz. Yani bu madde, Facebook Gaming'in neden App Store'da yer almadığını net bir şekilde açıklıyor. Ancak olaya Facebook Gaming cephesinden baktığımız zaman, Apple'ın yasakladığı şey, aslında Facebook Gaming'in ruhuydu.

Görünüşe göre eğer Apple, yalnızca politikaları gereği değil, stratejik olarak da Facebook Gaming'i App Store'a eklemek istemiyor. Bunun nedeni ise Facebook Gaming'in Apple'ın ücretli oyun abonelik hizmeti Apple Arcade'e rakip olacağı düşüncesi. Eğer Facebook, Apple'ın koşullarını kabul eder ve Facebook Gaming'de köklü bir değişiklik yapmaya karar verirse iOS platformundaki kullanıcılar, Facebook Gaming'in oyunlarına ulaşamayacaklar. Bu da iOS'taki Facebook Gaming'in sadece bir sosyal medya platformu olarak karşımıza çıkabileceğini ortaya koyuyor.

The New York Times'ın haberinin zamanlamasının manidar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Apple, çok kısa bir süre önce Avrupa Birliği'de bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Ayrıca ABD yönetimi de aylar önce, Apple'a bir soruşturma açtı. Yaşanan son gelişme, Apple'ın zaten zor bir süreçten geçerken biraz daha köşeye sıkışacağını açıkça gözler önüne seriyor.