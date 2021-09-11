Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, Apple Car projesine tek başına devam edecek. Şirket, bu hamlesiyle koordinasyon problemlerini ortadan kaldırarak gecikmeleri önlemeyi amaçlıyor.

Teknoloji devi Apple’ın bir elektrikli otomobil geliştirmekte olduğu bir süredir bilinmekteydi. Tabii her şirketin yaptığı gibi Apple’ın da uzmanlık alanı otomobiller olan bir şirketle işbirliği yapması beklense de adının “Apple Car” olacağı düşünülen otomobili tek başına üreteceği ortaya çıktı.

Maeil Economic Daily’ye göre Apple, hâlihazırda otomobil için parça tedarikçilerine karar verme aşamasında. Teknoloji devi, ortak geliştirme ve üretim anlaşmaları için BMW, Hyundai, Nissan ve Toyota ile iletişime geçmiş durumda.

Apple, Mercedes'te çalışmış iki mühendisi işe aldı

Apple’ın son hamlesi ise küresel otomobil parça üreticilerine bilgi ve teklif almak için çeşitli teklifler göndermek oldu. Şirket, bunun yanı sıra otomobil seri üretimi, yönlendirme, dinamik, yazılım ve proje yönetimi alanlarında deneyim sahibi Mercedes'te deneyimi bulunan iki mühendisi işe aldı. Bahsi geçen mühendisler hâlihazırda Apple’ın Special Projects Group biriminde ürün tasarım mühendisi olarak görev yapmaktalar.

Apple konusunda güvenilir analizlere imza atan Ming-Chi Kuo, Apple Car’ın 2025’ten önce çıkmayacağını söylüyor. Kuo, bir araştırma notunda Apple Car özelliklerinin henüz tamamlanmadığını ve aracın lansman tarihinin 2028 ötesine kaydırılmasının da kendisini şaşırtmayacağını belirtti.

Konuyla alakalı ilgi çekici gelişmelerden bir diğeri ise Apple’ın elektrikli otomobil proje yöneticisi Doug Field, şirketten ayrılarak Ford bünyesinde çalışmaya başlayacak. Ford, Field’ı şirkette ileri teknoloji yöneticisi ve entegre sistem sorumlusu olarak değerlendirecek.