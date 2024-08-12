mini ve plus modellerde istediği satış adetlerine bir türlü ulaşamayan Apple'ın gelecek yıl ultra ince iPhone 17 Air modeli tanıtacağı söyleniyor.

iPhone 16 ailesi ile tanışmamıza yaklaşık bir aylık bir süre kaldı. Ancak şu ana kadar kulislerde konuşulan, iPhone 16 serisinde büyük bir yenilikle karşılaşmayacağımız, Apple'ın asıl yenilikleri gelecek yılki iPhone 17 serisinde ortaya koyacağı yönünde. Hal böyle olunca iPhone 17 ile ilgili sızıntı sayısı iPhone 16'yı geçmiş durumda. Son olarak Mark Gurman, iPhone 17 serisinde karşımıza çıkacak "slim" iPhone modeli hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Gurman'ın son aktardıklarına göre şu ana kadar iPhone 17 Slim olarak adlandırılmasını beklediğimiz model, "iPhone 17 Air" olarak karşımıza çıkacak. Söz konusu cihaz ne geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen "mini" modellerin ne de halihazırda satışta olan "Plus" modellerin muadili olmayacak. Yeni "Air" model, iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasında konumlandırılacak ve ekran boyutundan feragat etmeden ultra ince, kompakt bir cihaz sunmayı hedefleyecek.

iPhone 17 Air, iPhone Plus'ın yerini alacak

Hatırlamayanlar için kısaca bahsetmek gerekirse Apple, iPhone 12 ve 13 serilerinde "mini" modeller piyasaya sürmüştü. Standart model ile aynı özelliklere sahip bu "mini" modeller daha küçük bir ekranda daha kompakt bir akıllı telefon sunuyordu. Ancak söz konusu modeller istenilen popülariteye ulaşamayınca yerini "plus" modellere bıraktı.

Ancak iki yıldır hayatımızda olan "plus" modeller de tüketicilerde pek karşılık bulmadı. Standart iPhone modeli uygun fiyatıyla, Pro ve Pro Max modeller ise gelişmiş özellikleriyle daha fazla tercih edildiler. Apple ise dördüncü bir alternatif sunmayı kafaya koymuş gibi görünüyor. Bakalım iPhone 17 Air, daha ince ve muhtemelen tek elle kullanıma daha uygun gövdesiyle Apple'ın amaçlarına hizmet edebilecek mi…