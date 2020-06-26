Green House isimli bir şirket, Apple'ın 1984 yılında piyasaya sürdüğü Macintosh'un orijinal faresinden esinlenerek bir tasarım oluşturdu. M0100'ü günümüz koşullarında yeniden dizayn eden şirket, ortaya benzersiz bir iş çıkardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tüketici elektroniği sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. Apple, bugünkü konumuna gelene kadar kurucularından da olan Steve Jobs, şirkete çok büyük kazanımlar sağladı. Jobs'ın Apple'a kazandırdığı ürünlerden bir tanesi de şirketin ilk bilgisayarı olan Macintosh'tu.

Macintosh, 9 inç büyüklüğünde siyah beyaz bir ekrana sahipti. Bugün hayatımızın bir parçası olan bilgisayarlara göre çok daha farklı bir tasarıma sahip olan Macintosh, küçük ve kaba bir klavye ile bir tek tuşlu fareye sahipti. Günümüzle kıyaslandığında pek de gelişmiş işlevlere sahip olmayan Macintosh, o dönemler için devrim niteliğinde bir yenilikti ve Macintosh'tan haberdar olan herkes, bu bilgisayara büyük bir hayranlık duyuyordu.

Macintosh, 1984 yılında hayatımıza girdi ve bilgisayar sektörünün öncülerinden olmayı başardı. 2020 yılına geldiğimizde ise bilgisayar sektörü, çok ciddi manada ilerledi. Tüketiciler artık, birbirinden daha iyi özelliklere sahip olan bilgisayarlar arasında seçim yapabiliyorlar. Ayrıca kablo kullanımı da o dönemlere göre bir hayli azaldı. Peki 2020 yılında Macintosh'a ait bir çevre birimini kullanmanın nasıl olacağını hiç hayal ettiniz mi?

Green House isimli bir teknoloji üreticisi, ilk Macintosh'un yanında bulunan tek tuşlu fareden esinlendi ve 2020 yılının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir fare tasarlardı. Bu fare tasarımı, dış görünüş itibarıyla Macintosh'un orijinal faresine fazlasıyla benziyor. Hatta Green House, tek tuşlu bir görünüm kazandırdığı tasarımına ikinci tuş işlevi eklemeyi de başarmış.

Green House tarafından tasarlanan Macintosh faresi böyle görünüyor

Green House tarafından hazırlanan bu fare tasarımını orijinalinden ayırmak hayli zor. İki fare arasındaki en temel fark, Macintosh'un M0100 faresinin kablolu bir yapıya sahip olması. Green House ise kablo kullanımını fareyi şarj etmenin dışında ortadan kaldırıyor. Ayrıca Green House'un faresi, macOS ya da Windows ayırt etmeden neredeyse her cihazda rahatlıkla çalışabiliyor.

Retro görünümden uzaklaşmak istemeyen tasarımcı ekip, fare tasarımında tek bir tuş kullanıyor. Ancak kullanıcılar, bu tek tuşta hem sol hem de sağ tuş işlevlerini kullanabiliyorlar. Yani herhangi bir fareyi nasıl kullanıyorsanız bu fare de aynı şekilde kullanılabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Green House, fare tasarımını Apple'ın 30 pinli şarj soketi ile birleştirmiş durumda.

Green House tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 model kablosuz M0100, temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak. Şirket, kablosuz faresinin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, ürününü hangi kanallar üzerinden satacağını da açıklamadı.