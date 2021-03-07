Elveda iMac Pro: Apple, iMac Pro'nun Fişini Çekti

Teknoloji devi Apple, profesyonellere odaklanarak ürettiği iMac Pro bilgisayarının satışına son verdi. Şirket, yalnızca stokta kalan standart modelleri satıyor. Stoklar bittiğinde iMac Pro serisi, son modeliyle birlikte dünyaya veda edecek.

Apple, 2017 yılında profesyonellere yönelik ürettiği iMac bilgisayarlarına yeni bir model eklemişti. Bu model, standart modele göre daha iyi bir donanıma ev sahipliği yapan iMac Pro modeliydi. Bugünse yeni iMac Pro modelini merakla bekleyenleri derinden yaralayacak bir haber verildi.

9to5Mac, yaptığı haberde Apple'ın iMacPro'nun satışlarını durduracağını açıkladı. 9to5Mac'in bu açıklaması, Apple ile iletişime geçen Engadget tarafından da doğrulandı. Ayrıca iMac Pro'nun Apple mağazasındaki sayfası da yenilendi ve bilgisayarın stoklar tükenene kadar satılacağını belirten "Stoklar tükenene kadar geçerlidir." ifadesi sayfaya eklendi.

Elveda iMac Pro:

Türkiye'de stoklar tükendi.

Apple'ın mevcut iMac Pro modelini almak istiyorsanız acele etmeniz iyi olacaktır. Ancak bu noktada bir uyarı daha geçelim. Apple, kullanıcılarının isteğine göre iMac Pro üretmeye de bir son verdi. Yani şu anda satın alabileceğiniz tek iMac Pro modeli, Intel'in 10 çekirdekli Xeon işlemcisine sahip standart modeli.

Apple'ın iMac Pro modelinin fişini sökmüş olması, iMac bilgisayarlar için bir son olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, şirketin fazlasıyla iyi performans sunan M1 yonga setine sahip iMac'ler merakla bekleniyor. Ayrıca yeni iMac'lerin beraberinde yeni bir tasarımı ve renk seçeneklerini de getireceği söyleniyor.

Ortaya atılan iddialara göre yeni iMac bilgisayarlar, kutu gibi köşeli bir tasarıma sahip olacak. Ne zaman tanıtılacağını henüz bilmediğimiz bu bilgisayarlar, muhtemelen WWDC etkinliğine yaklaştığımız sıralarda tanıtılacak. Ancak yaşanan son gelişme, yeni iMac'lerin sandığımızdan daha da erken gelebileceğini gösteriyor.