Geçtiğimiz Haftanın Öne Çıkan Teknoloji Haberleri

Bu içeriğimizde, teknoloji sektöründe geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini haberlerini sizler için derledik. Gelin, teknoloji dünyasında yaşanan bu gelişmelere daha yakından göz atalım.

Sürekli değişen ve gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de teknolojiyle ilgili ilgi çekici içerikleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Bu haftanın öne çıkan teknoloji haberleri:

Yüzde 50 İlave Gümrük Vergisi Yüzde 20'ye İndi: Konsol Fiyatları Düşebilir

Türkiye'deki oyuncuların 2020 yılında elini kolunu bağlayan ilave gümrük vergisi düşürüldü. Resmî Gazete'nin dünkü mükerrer sayısı ile açıklanan karar, PlayStation 5 ve Xbox Series X'in fiyatında düşüş olacağı anlamına geliyor. Yüzde 30'luk vergi farkının fiyatı nasıl etkileyeceği ise şu an için net değil.

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OPPO'nun Türkiye'deki Yeni Üretim Üssü Görüntülendi: Telefonlar Burada Üretilecek

OPPO'nun Türkiye'de kuracağı üretim tesisi, Dünya Gazetesi tarafından görüntülendi. Tadım Kuruyemiş'e ait olan Tuzla'daki tesis, kapalı alanlarıyla birlikte 6.405 metrekare alana oturuyor. Şirket 2021 yılında, bu üretim tesisinde telefon üretecek.

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MIUI 12.5 Duyuruldu: İşte MIUI 12.5 Güncellemesini Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon arayüzü MIUI 12.5 duyuruldu. Dikkat çekici özelliklere sahip olan MIUI 12.5, hem daha iyi bir performans hem de daha iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

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Apple'dan Işıklı Mışıklı Klavyeleri Unutturacak Klavye Patenti

Apple, yalnızca arka ışığı özelleştirilebilen RGB klavyeleri unutturacak yenilikçi bir klavye için patent aldı. Söz konusu klavyenin tüm tuşları OLED ekranlara sahip ve ekran üzerindeki görseller özelleştirilebiliyor.

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DxOmark, 2020 Yılının En İyi Kamerasına Sahip Telefonlarını Açıkladı

DxOmark; fotoğraf çekimi, video kaydı, gece modu gibi farklı kategorilerde en iyi performansı gösteren akıllı telefonları açıkladı. Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 40 Pro, 2020'ye damga vurdu desek yeridir.

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Türk Hackerlar, Sinovac'ın İnternet Sitesine Saldırdı: Görsel ve Mesajlar Yayınlandı

Koronavirüs aşısı üreten Sinovac'ın internet sitesi, Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Sitenin girişindeki görsel bölümüne kendi logolarını yerleştiren hackerlar, site genelinde de bazı mesajlar yayınladılar. Son kontrollerimize göre site, yeniden Sinovac kontrolüne geçti.

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Windows 7 ve 8.1 Kullananlar: Windows 10'a Hâlâ Ücretsiz Geçebilirsiniz

Microsoft'un Windows 10 ücretsiz yükseltme programının sona ermediği ortaya çıktı. Microsoft çalışanı olduğunu söyleyen bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşım, ücretsiz yükseltmenin Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları için devam ettiğini gösteriyor. Peki Windows 10 ücretsiz yükseltmesi nasıl yapılacak?

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Teknoloji dünyasında geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri derlediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.