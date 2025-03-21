ABD'de bir grup hukukçu, Apple'ı Apple Intelligence teknolojisi nedeniyle dava etti. Davacılar, Apple'ın tüketicileri yanılttığını savunuyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl itibarıyla yepyeni bir döneme geçiş yaptı. Şirket, iPhone'lar için bir dizi üretken yapay zekâ özelliğini içeren Apple Intelligence teknolojisini resmen tanıttı. Ancak şirket, iPhone 15 Pro ve sonraki modellerde kullanılabilen bu teknoloji için istenen seviyeye gelemedi. Hatta yapay zekâdan güç alacak yepyeni Siri bile geçtiğimiz haftalarda ertelendi.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de bir hukuk bürosu, yaşanan olaylar nedeniyle Apple'a toplu dava açtı. Avukatlar, Apple'ın Apple Intelligence ile tüketiciyi yanılttığını ileri sürüyorlar. Hazırlanan şikâyet dilekçesine göre Apple, ultra gelişmiş üretken yapay zekâ özelliklerinin reklamını yaptı ancak kullanıcılara sunulabilen özelliklerin hiçbiri anlatıldığı gibi değildi.

Yayımlanan bir reklam, delil olarak gösterildi

Davacı avukatlar, mahkeme belgelerine dikkat çeken bir delil eklediler. Bu delil, Apple ile dünyaca ünlü oyuncu Bella Ramsey ile çekilen üç farklı reklamdan biriyle ilgiliydi. Yapılan açıklamada Siri için oluşturulan reklam filminin sessiz sedasız YouTube kanalından kaldırıldığı belirtildi. Yaptığımız kontrollerde bu iddianın doğru olduğunu gördük. Bella Ramsey'in bulunduğu diğer iki reklam filmi hâlâ yayımda ancak Siri ile ilgili olan yok.

Apple, şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu toplu dava, şirketin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Hatta Apple, dava ile uğraşmamak için anlaşma yoluna gidebilir ve milyonlarca dolar değerinde tazminat ödemesi yapabilir. Neler yaşanacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.