Apple, iOS 14 ile Birlikte Köklü Değişikliklere Gidebilir

Teknoloji devi Apple'ın işletim sistemi, Android ile karşılaştırıldığında kişiselleştirme ve uygulama özelliklerinin sınırı dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından sıklıkla dile getirilen ve şikâyetçi olunan bu konunun eylül ayında gelmesi beklenen iOS 14 güncellemesiyle çözüme kavuşacağı söyleniyor.

Donanımı, güncellemelerindeki ayrıntılar ve uygulamalarının kalitesi bakımından oldukça sevilen iPhone cihazlar için son günlerde gelen yeni bir haber var. Söylentiler, Apple'ın iOS işletim sistemindeki kısıtlamalardan bazılarını ortadan kaldıracağını öne sürüyor. ABD ve Avrupa'daki yasa düzenleyicilerin Apple'ın kontrolü nasıl uyguladığı hakkında sorular sormaya başlamasından sonra iOS 14, şirketin sınırlarını biraz yumuşatması için ideal bir fırsat olabilir.

Kaynaklardan gelen bilgiler, Apple'ın iOS 14'te Chrome veya Gmail gibi uygulamaların varsayılan olarak ayarlanmasına izin vermeyi düşündüğünü bildiriyor. Bu nispeten küçük bir değişiklik olarak görünse de bunun Apple'ın kendi uygulamalarıyla rekabet eden uygulama geliştiricileri üzerinde büyük etkisi olacak bir değişiklik olacağını söylemek mümkün görünüyor.

Böyle bir şey neden şimdi yapılsın?

iOS 14 güncellemesinin, Apple'ın varsayılan uygulama kısıtlamalarını gevşetmesi için ideal bir araç olduğu da söylentiler arasında. Geçtiğimiz günlerde üçüncü parti uygulamalar yüzünden yaşadığı problemler neticesinde böyle bir karar aldığı söylenen firmanın henüz konu hakkında net bir açıklaması yok.

En çok Android’den iOS’a geçenler etkileniyor:

Teknoloji devinin iPhone sahiplerinin kendi varsayılan uygulamalarını ayarlamalarına izin vermemesi en çok şikâyet edilen durumların başında geliyor. Apple’ın varsayılan uygulama kurallarını gevşetmesi hâlinde, kullanıcılar için genel iOS deneyiminin iyileşeceği söyleniyor.

Kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimin ise Android’den iOS’a yeni geçen kullanıcılar olduğu biliniyor. Apple’ın sınırlayıcı kurallarına alışmanın zorluğu her fırsatta dile getiriliyor. Yeni güncellemenin getireceği söylenen özgürlüğün Android işletim sisteminde olduğu gibi istenilen uygulamayı istenilen şekilde kurmak anlamına gelmediğini de burada eklememiz gerek.

Yine de gelen bu haber, Apple takipçilerinde bir heyecana ve beklentiye sebep oldu diyebiliriz. Söylentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve konu hakkında gelecek yorumların nasıl olacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.