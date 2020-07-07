Apple, iOS 14 ve iPadOS 14'ün 2. Betalarını Yayınladı

Apple, yeni işletim sistemleri iOS 14 ve iPadOS 14 için ikinci geliştirici betalarını kullanıcılar için yayınladı. Yeni beta sürümleri, birçok hata düzeltmelerini ve performans iyileştirmelerini barındırıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemlerinin ikinci betasını indirmeye sundu. Sizin de uyumlu bir iPhone, iPad ya da iPod Touch cihazınız varsa bu güncellemeyi cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemleri, kullanıcılarına birçok yenilik sunuyor. Ancak en büyük değişiklik, interaktif 'widget'lar ve App Library özelliğiyle iPhone ana ekran düzeninde yaşanıyor. Şu an beta aşamasında olan bu özellikler, bu yıl içerisinde cihazı uyumlu olan tüm kullanıcılara gönderilecek.

iOS 14 ve iPadOS 14 indirme

Yukarıda da söylediğimiz gibi Apple’ın yeni işletim sistemi henüz beta aşamasında ve Apple, kayıtlı geliştiriciler için iOS 14 beta 2 ve iPadOS 14 beta 2’yi yayınladı. Her iki işletim sistemi için gelen bu beta sürümler, birçok hata düzeltmesini ve performansı iyileştirmesini içeriyor. Bir önceki beta sürümünü kullanan bir geliştiriciyseniz yeni betayı hemen yükleyebilirsiniz.

İşletim sistemlerinin yeni betalarını cihazlarınıza yüklemeniz için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;

Cihazınızı prize takın

Ayarlar uygulamasını açın

Genel (General) > Yazılım Güncellemesi (Software Update) sekmesine gelin

Beta 2, indirme için hazır olunca İndir ve Yükle (Download and Install) seçeneğine tıklayın.

Ayrıca kayıtlı bir geliştirici olmadan da cihazınıza iOS 14 ve iPadOS 14 betalarını kurabilirsiniz. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için cihazınızın iOS 14 / iPadOS 14 betalarıyla uyumlu olması gerekiyor. Eğer ki cihazınız uyumluysa buradaki linkten beta profilini cihazınıza indirebilirsiniz. Daha sonra Ayarlar > Genel > Profiller sekmesine giderek, indirdiğini profili yetkilendirin. Daha sonra cihazınızı yeniden başlatın ve yukarıdaki adımları izleyin.

Ancak bu güncellemelerin yakın bir süre içerisinde tüm kullanıcılar için yayınlanacağını, bunun resmi bir metot olmadığını ve sıradan kullanıcılar için bu yöntemi kesinlikle tavsiye etmediğimizi belirtelim.