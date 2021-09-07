İngiltere'nin popüler telekomünikasyon şirketlerinden Sky Mobile, 14 Eylül için bir etkinlik duyurusu gerçekleştirdi. Şirket, bu tarihte büyük bir duyuru olacağını ifade ederken etkinlikte tanıtılacak cihazın yalnızca 'boş' kutusunu gösterdi. Tahminler, şirketin iPhone 13 lansmanı için ipucu sunduğu yönünde.

Eylül ayının ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde, akıllı telefon sektörünü yakından takip edenleri heyecanlandıran bir olay için geri sayım başlamış durumda. ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte yepyeni iPhone 13'ü duyuracak. Ayrıca bu etkinlik, iOS 15'i de kullanıcılarla buluşturacak.

Apple, daha önce de eylül ayında gerçekleştirdiği lansman etkinlikleri için, genel olarak ay ortasını tercih etmişti. Ancak geçtiğimiz yıl bu gelenek, koronavirüs pandemisi nedeniyle bozulmuştu. Apple, şu ana dek bu konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da gelen haberler, iPhone 13 lansmanının koronavirüs öncesindeki gibi eylül ayında gerçekleşeceğini ortaya koydu. Yaşanan son bir gelişme ise etkinlik tarihinin kesin olarak açığa çıkmış olabileceğini düşündürüyor.

iPhone 13 için 14 Eylül iddiaları güçleniyor

İngiltere'deki popüler telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi olan Sky Mobile, internet sitesinde bir etkinlik oluşturdu. 14 Eylül için zamanlanan bu etkinlik, büyük bir tanıtım ve bu tanıtım ile gelecek özel bir teklifin duyurusunu içeriyor. Şirket, büyük duyurunun hangi şirkete ait olduğunu açıklamasa da önümüzdeki haftalarda Apple'ın iPhone 13 lansmanının ön plana çıkacak olması, Apple ile telekomünikasyon şirketleri arasında bağlantı kurulmuş olabileceğini düşündürüyor.

Eğer Sky Mobile'ın oluşturduğu etkinlik gerçekten de Apple'ı refere ediyorsa, Apple'dan da birkaç saat içerisinde bir açıklama gelebilir. Zira Apple, lansmanları genelde bir hafta kala duyuruyor. Öte yandan, bu açıklamayı önemli kılan başka bir husus da var. Sky Mobile, geçmişte de benzer ön duyurulara imza attı.

Eğer siz de Sky Mobile'ın oluşturduğu etkinliğin sayfasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.