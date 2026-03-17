Bir Dönemin Efsaneleriydiler: Apple, iPhone 5 ve iPhone 4'ü "Külüstür" İlan Etti!

Apple, telefon sektöründe bir döneme damga vuran iki iPhone modelini resmen “kullanım ömrünü tamamlamış” ürünler listesine ekledi.
Şirketin güncel kararına göre artık iPhone 4 ve iPhone 5 modelleri dünya genelinde “külüstür” olarak sınıflandırılıyor.
Bu karar ne anlama geliyor?
Apple, bir ürünü satıştan kaldırdıktan yaklaşık 5 yıl sonra “vintage” (eski) olarak tanımlıyor. Bu aşamada cihazlar hâlâ onarılabiliyor ancak yalnızca yedek parça bulunduğu sürece servis veriliyor.
Bir ürün satışının üzerinden 7 yıldan fazla zaman geçtiğinde ise “külüstür” statüsüne geçiyor. Bu noktada Apple artık resmî servis ve teknik destek sunmayı tamamen durduruyor.
- iPhone 5, daha önce “vintage” listesinde yer alıyordu ve şimdi tamamen külüstür kategorisine geçti.
- iPhone 4 için ise durum biraz daha karmaşıktı. 8 GB’lık bazı modeller hâlâ vintage listesinde bulunuyordu. Apple son güncellemeyle bu modeli de vintage listesinden çıkararak tamamen külüstür olarak sınıflandırdı.
Bir dönemin sonu
2010’da tanıtılan iPhone 4 tasarımıyla büyük ses getirmiş, 2012’de çıkan iPhone 5 ise daha büyük ekranı ve Lightning bağlantısı ile Apple ekosisteminde önemli bir değişimi başlatmıştı.