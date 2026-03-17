Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Bir Dönemin Efsaneleriydiler: Apple, iPhone 5 ve iPhone 4'ü "Külüstür" İlan Etti!

Apple, yıllar sonra iPhone 4 ve iPhone 5 modellerini dünya genelinde "kullanım ömrünü tamamlamış" olarak sınıflandırdı.

Barış Bulut

Apple, telefon sektöründe bir döneme damga vuran iki iPhone modelini resmen “kullanım ömrünü tamamlamış” ürünler listesine ekledi.

Şirketin güncel kararına göre artık iPhone 4 ve iPhone 5 modelleri dünya genelinde “külüstür” olarak sınıflandırılıyor.

Bu karar ne anlama geliyor?

2

Apple, bir ürünü satıştan kaldırdıktan yaklaşık 5 yıl sonra “vintage” (eski) olarak tanımlıyor. Bu aşamada cihazlar hâlâ onarılabiliyor ancak yalnızca yedek parça bulunduğu sürece servis veriliyor.

Bir ürün satışının üzerinden 7 yıldan fazla zaman geçtiğinde ise “külüstür” statüsüne geçiyor. Bu noktada Apple artık resmî servis ve teknik destek sunmayı tamamen durduruyor.

  • iPhone 5, daha önce “vintage” listesinde yer alıyordu ve şimdi tamamen külüstür kategorisine geçti.
  • iPhone 4 için ise durum biraz daha karmaşıktı. 8 GB’lık bazı modeller hâlâ vintage listesinde bulunuyordu. Apple son güncellemeyle bu modeli de vintage listesinden çıkararak tamamen külüstür olarak sınıflandırdı.

Bir dönemin sonu

2010’da tanıtılan iPhone 4 tasarımıyla büyük ses getirmiş, 2012’de çıkan iPhone 5 ise daha büyük ekranı ve Lightning bağlantısı ile Apple ekosisteminde önemli bir değişimi başlatmıştı.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com