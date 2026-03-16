Apple, Liquid Glass'tan Vazgeçecek mi? İşte iOS 27'ye Yönelik Yeni Detaylar!

Apple'ın iOS 26 ile birlikte kullanıcılara sunduğu Liquid Glass tasarımı iOS 27 ile komple değişecek mi?

Apple’ın birkaç ay içinde tanıtması beklenen yeni iOS sürümü iOS 27, macOS 27 ve watchOS 27 teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor ancak gelen son bilgilere göre bu yıl kullanıcıları büyük bir tasarım değişikliği beklemiyor.

Mark Gurman’ın Bloomberg’de yayımlanan “Power On” bülteninde aktardığına göre Apple’ın yeni işletim sistemleri daha çok performans ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanacak. Bu nedenle iOS 26 ile tanıtılan “Liquid Glass” tasarım dili büyük ölçüde korunacak.

Tartışmalı tasarım devam edecek

Liquid Glass tasarımı ilk tanıtıldığından beri kullanıcılar arasında ikiye bölünmüş durumda. Bazı kullanıcılar şeffaf ve cam benzeri görünümü beğenirken, bazıları okunabilirliğin zayıf olduğunu savunuyor.

Bu tasarımın mimarlarından olan Apple’ın eski tasarım yöneticisi Alan Dye geçen yıl şirketten ayrılarak Meta’ya katılmıştı. Yerine ise yeni tasarım lideri Steve Lemay geldi. Bu değişiklik, bazı kullanıcıların tasarımın köklü şekilde değişeceği beklentisini doğurmuştu.

Ancak Gurman’a göre iOS 27’nin mevcut test sürümlerinde büyük bir tasarım değişikliği görünmüyor. Apple’ın yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Liquid Glass’ı kısa sürede tamamen değiştirmesi beklenmiyor. Bunun yerine tasarımın yıllar içinde küçük ama sürekli iyileştirmelerle gelişmesi planlanıyor.

Yeni bir ayar çubuğu gelebilir

Yine de iOS 27 tamamen yeniliksiz bir şekilde gelmeyecek. Apple’ın üzerinde çalıştığı iddialara göre Liquid Glass efektinin yoğunluğunu ayarlayan sistem genelinde bir kaydırma çubuğu eklenecek.

Şirketin bu özelliği geliştirirken teknik zorluklarla karşılaştığı bildiriliyor. Eğer Apple sorunları iOS 27’de çözebilirse, kullanıcılar Liquid Glass tasarımının getirdiği cam efektini çok daha hassas şekilde kişiselleştirebilecek.

Peki siz Liquid Glass hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.