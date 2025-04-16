Apple, eski ve klasik ürünler listesini güncelledi. Listeye en efsane iPhone modellerinden biri eklenirken son bir Mac eklemesiyle Intel işlemcili tüm Mac'ler "külüstür" olmuş oldu.

Apple, düzenli olarak “eski ve klasik” ürünler listelerinde güncellemeler yapılıyordu. Bu listelerde, uzun süre önce satışa çıkmış Apple ürünlerini görüyorduk. Şimdi ise şirketten yeni ürünler eklendiğine dair açıklamalar geldi.

Güncellenene listeye toplamda 2 adet ürün eklendi. Biri efsane iPhone olarak karşımıza çıkarken bir diğeri ise Mac’ler için bir dönemi sona erdirdi.

Apple’ın yeni “külüstür” ilan ettiği cihazlar

iPhone 6s

Mac mini (2018)

2015 yılında piyasaya sürülen iPhone 6s, tasarımından özelliklerine kadar o zamanlar çok sevilen bir model olmuştu ve kullanıcılar tarafından yıllar boyunca kullanılmıştı. Hatta tarihin en çok sevilen iPhone modellerinden biri olmayı başarmıştı.

Diğer model ise 2018’de piyasaya sürülen Intel işlemcili Mac mini bilgisayar. Bu cihaz, eski veya klasik ilan edilmeyen son Intel işlemcili Mac’ti. Güncellemeyle birlikte artık Intel işlemciye sahip tüm Mac modelleri eski ilan edildi. Apple’ın 2020’den beri bilgisayarlarında kendi M serisi silikon işlemcileri kullandığını hatırlatalım.

Apple, ürünleri neye göre klasik ve eski ilan ediyor?

Apple’ın eski ve klasik ürünler listesine eklenen cihazların piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesi gerek. “Klasik” ürünler, 5 yıldan uzun 7 yıldan kısa süre önce dağıtımları bitenleri, “eski” ürünler ise 7 yıldan daha uzun süre önce kalkan modelleri kapsıyor.