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Apple, iPhone Air 2'de İki Önemli Geliştirme Yapacak

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Apple'ın yeni ince modeli iPhone Air 2'nin daha büyük batarya ve çift arka kamerayla geleceği iddia edildi. Sızıntılara göre cihazın 2027 baharında tanıtılması bekleniyor.

Apple, iPhone Air 2'de İki Önemli Geliştirme Yapacak
Deniz Şen Deniz Şen /

Apple'ın iPhone Air modelinin yeni nesli üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Yeni modelin, ilk sürümde eleştirilen batarya kapasitesi ve tek arka kamera gibi konularda iyileştirmeler sunması bekleniyor.

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Henüz Apple tarafından doğrulanmayan bilgilere göre iPhone Air 2, daha yüksek batarya kapasitesi ve ultra geniş açılı ikinci kamerayla gelecek.

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Apple, iPhone Air 2'de İki Önemli Geliştirme Yapacak
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iPhone Air 2'nin bataryası büyüyecek

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Sızıntıya göre iPhone Air 2, 3.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. İlk iPhone Air modelinde bulunan 3.149 mAh bataryayla karşılaştırıldığında bu, yaklaşık yüzde 11'lik bir artış anlamına geliyor. Yeni modelde daha verimli bir işlemcinin de kullanılması bekleniyor. Bu değişikliklerin pil ömrünü iyileştirmesi hedefleniyor ancak gerçek kullanım süresinin ne kadar artacağı henüz bilinmiyor.

Çift arka kamera kullanılabilir

İlk iPhone Air modelinde tek bir 48 megapiksel arka kamera bulunuyor. Yeni modelde ise bu kameraya ultra geniş açılı ikinci bir sensörün eşlik edeceği iddia ediliyor.

iPhone Air 2 ne zaman tanıtılacak?

Sızıntılara göre Apple, iPhone Air 2'yi 2027 baharında iPhone 18 ve iPhone 18e modelleriyle birlikte tanıtabilir. Ancak şirket henüz resmi bir lansman tarihi açıklamadı.

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