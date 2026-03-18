Apple, iPhone ve Mac'lerde İlk Kez Hiç Haber Vermeden Güncelleme Yaptı

Apple, iOS 26.3.1 ve macOS 26.3.1 için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Safari altyapısındaki kritik bir açık kapatılırken, böyle bir güncelleme ilk kez kullanıcıya fark ettirilmeden arka planda yüklendi.

Apple, güvenlik tarafında alışılmışın dışına çıkan önemli bir adım attı. Şirket, iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir güncelleme yayınladı ancak bu kez olay biraz farklı. Çünkü söz konusu güncelleme, klasik iOS güncellemeleri gibi “indir ve yükle” demiyor.

Bunun yerine Apple, “Background Security Improvements” (Arka Plan Güvenlik İyileştirmeleri) adını verdiği sistemle kritik güvenlik yamalarını cihazlara sessiz sedasız ulaştırmaya başladı. Yani cihazınız güncelse, büyük ihtimalle siz hiçbir şey yapmadan bu güncellemeyi çoktan almış durumdasınız.

Safari’nin Kalbinde Yer Alan Açık Sessizce Giderildi

Bu güncellemenin merkezinde, Apple cihazlardaki internet deneyiminin temelini oluşturan WebKit yer alıyor. Yani Safari’nin arka plandaki motoru. Burada tespit edilen bir açık, kötü niyetli web sitelerinin bazı güvenlik sınırlarını aşabilmesine neden olabiliyordu.

Normal şartlarda bir site sadece kendi verilerine erişebilir. Ancak bu açık sayesinde, zararlı bir site başka sitelerle ilgili bazı bilgilere ulaşabilecek potansiyele sahipti. Apple da bu riski hızlıca ortadan kaldırdı.

Apple İlk Kez Bu Yöntemi Kullandı

Asıl dikkat çeken nokta ise Apple’ın bu güncellemeyi dağıtma şekli. Şirket, ilk kez bu ölçekte bir arka planda çalışan güvenlik güncellemesi sistemi kullandı.

Eskiden bu tür kritik düzeltmeler için tam bir iOS güncellemesi beklemek gerekiyordu. Artık Apple, küçük ama önemli güvenlik açıklarını anında kapatabiliyor. Bu da özellikle güvenlik tarafında ciddi bir hız avantajı sağlıyor.

Bu sistem şu sürümlerde aktif:

iOS 26.3.1

iPadOS 26.3.1

macOS 26.3.1 ve 26.3.2

iPhone Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Aslında cevap oldukça basit: Büyük ihtimalle hiçbir şey. Eğer cihazınız güncel sürümdeyse bu güvenlik yaması zaten yüklenmiş durumda.

Yine de kontrol etmek isterseniz: Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme adımından cihazınızın güncel olup olmadığını görebilirsiniz.