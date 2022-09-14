Apple iPhone’larda Daha Fazla Reklam Göstereceğini Doğruladı

Apple'ın App Store'da çok daha fazla reklam göstereceği kesinleşti. Geliştiricilere gönderilen bir e-postaya göre yeni dönemle ilgili açıklamalar, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek bir etkinlikte yapılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. CNBC'de yer alan bir habere göre Apple, yakındaa uygulama mağazası olan App Store'da çok daha fazla reklam göstereceğini onayladı. Üstelik bu değişikliğin yıl sonu itibarıyla geçerli olacağı ifade ediliyor. Bu durum, reklam görmekten hoşlanmayan iPhone kullanıcılarını rahatsız edecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Apple'ın planları, birkaç ay önce söylentiler kapsamında zaten ortaya çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz gün geliştiricilere gönderilen bir e-posta, bu durumu resmen doğruladı. Zira söz konusu e-postaya göre Apple, önümüzdeki günlerde bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında geliştiricilere, App Store'daki yeni reklam bölümü yerleşimiyle ilgili bilgi verecek.

App Store reklamlarının nerede görüneceği belli değil!

Apple'ın App Store için üzerinde çalıştığı yeni reklam görüntüleme planının detayları henüz belli değil. Öyle ki yeni görünümün nasıl olacağı, reklamların nerelerde gösterileceği dahi bilinmiiyor. Ancak Apple, geliştiricilere gönderdiği e-postada, etkinliğin 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini söylüyor. Bu açıklama, yeni dönemin kullanıcılara yansımasının nasıl olacağını birkaç gün sonra göreceğimizi ortaya koyuyor.

"Apple Search Ads'e gelen yeni fırsatlarla, uygulamalarınızı bu tatil sezonunda daha da fazla müşteriyle etkileşim kurmak için App Store'da tanıtabilirsiniz." ve "Apple Search Ads, her ölçekten geliştiriciye işlerini büyütmeleri için fırsatlar sunuyor. Diğer reklam tekliflerimiz gibi, bu yeni reklam yerleşimleri de aynı temel üzerine inşa edilmiştir." şeklinde ifadelerin kullanıldığı e-posta, Apple'ın reklam gelirlerini artıracağının açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu arada, sektör kaynaklarına göre Apple, 2022 yılında yalnızca Apple Search Ads'den en az 5 milyar dolar para kazanacak. App Store'da daha fazla reklam gösterilmesi, bu tutarın daha da yükselebileceğini düşündürüyor...

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