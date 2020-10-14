Kablosuz kulaklıkları AirPods'ların Türkiye fiyatına zam yaparak yeni bir iPhone almak isteyen müşterilerine hoş olmayan bir sürpriz yapan Apple, buna karşın kablolu kulaklığı EarPods'un fiyatında indirime gitti.

ABD’li teknoloji devi Apple, dün akşam gerçekleştirdiği Hi,Speed adlı çevrimiçi lansman etkinliği ile en yeni akıllı telefonları olan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’i resmen duyurdu. Hem özellikleriyle hem de tasarımlarıyla Apple hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran iPhone 12 ailesi, kutu içeriği ile ise tüketicileri pek de memnun etmeyecek.

Apple tarafından lansman etkinliği sırasında yapılan açıklamaya göre iPhone 12 ailesinin kutusundan bir şarj adaptörü ya da kulaklık çıkmayacak. Hal böyle olunca da iPhone 12 almayı düşünenler direkt olarak Apple’ın kulaklık fiyatlarını kontrol etmeye başladılar. Apple, kablosuz kulaklık modelleri olan AirPods’ların Türkiye fiyatına zam yaparak Türkiye’deki müşterilerine bir sürpriz daha yapmış oldu.

Apple, AirPods’ların Türkiye fiyatına zam yapmış olsa da müşterilerinin yeni bir kulaklık almak zorunda olduklarının farkında. Bu nedenle şirket, hem Türkiye’de hem de yurt dışında kablolu kulaklık modeli olan EarPods’un fiyatında indirime gitmiş durumda.

Şu ana kadar ABD fiyatı 29 dolar, Türkiye fiyatı ise 279 TL olan Apple EarPods’lar; an itibarıyla ABD’de 19 dolar, Türkiye’de ise 199 TL’ye satın alınabiliyor. Söz konusu indirim, hem Lightning hem de 3,5mm girişe sahip model için geçerli.

Bu arada, içeriğimiz yeni iPhone 12 modellerinin kutu içeriğinden kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak olmasına odaklanıyor olsa da Apple, yeni üretim iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE’nin kutusundan da kulaklık ve şarj kablosu çıkmayacağını açıkladı ve bu durumu resmi web sitesindeki ürün açıklamalarına ekledi.