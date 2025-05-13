Apple'ın çip üretimlerini gerçekleştiren TSMC'yi bu yıl paraya boğacağı bildirildi. Sektör kaynaklarına göre Apple, 2025 yılında TSMC'ye her zaman olduğundan çok daha fazla ödeme yapacak. TSMC, yüzde 60'a varan gelir artışı yaşayabilir.

Sektör kaynakları, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC'nin ilişkileriyle ilgili önemli bir açıklama yaptılar. Yapılan açıklamalara göre Apple, 2025 yılında TSMC'yi paraya boğacak. Şirket, sadece çip üretimi için TSMC'ye çok büyük para aktarımları gerçekleştirecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Apple CEO'su Tim Cook, zaman zaman TSMC ile ilgili açıklamalar yapıyor. Son dönemlerde yapılan açıklamalarda ise 2 nm üretim mimarisine sahip çiplerin önemine vurgu yapan Cook, yeni nesil çiplerdeki fiyat artışları nedeniyle yapılacak ödemelerin artacağını zaten belirtmişti. Sektör kaynaklarından gelen açıklamalar, bunun boyutunu gözler önüne seriyor.

Tahminlere göre Apple, TSMC'ye 60 milyar dolar ödeme yapacak!

Sektör kaynaklarının tahminlerine göre Apple, 2025 yılında TSMC ile 60 milyar dolara ulaşan çip anlaşması yapacak. Bunun yarısından bile fazlası olan 33 milyar dolarlık bölümünü ise 2 nm üretim sürecinden geçen işlemciler oluşturacak. Kaynaklara göre geçtiğimiz yılın tamamında 90 milyar dolar gelir bildiren TSMC, 2025 yılı sonunda minimum yüzde 28, maksimum yüzde 60'lık gelir artışı bildirebilir.

Firmalar, konuyla ilgili fazla detay vermiyorlar ancak TSMC'nin en büyük müşterisinin Apple olduğu uzun zamandır biliniyor. Üstelik Tayvanlı firmanın ABD'de üretim yapmaya başlayacak olması, taraflar arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek gibi görünüyor. 2 nm üretim mimarisi ile dünyanın en gelişmiş çip üretim tekniğine sahip olan TSMC, hâl böyleyken en büyük rakipleri olan Intel ve Samsung'u köşeye sıkıştırmayı başaracak gibi görünüyor.