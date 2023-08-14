Apple'ın yaklaşmakta olduğuna inanılan M3 Ultra isimli işlemcisi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Mark Gurman'a göre M3 Ultra, M2 Ultra'ya kıyasla oldukça yüksek performans sunacak.

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, Bloomberg'de yayınlanan son Power On etkinliğinde şirketle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gurman'ın iddiasına göre Apple, işlemci sektöründe çığır açacak çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda; yaklaşmakta olan yeni işlemci "M3 Ultra", iddialara göre bugüne dek görülmemiş bir performans sunacak.

Apple'ın bugüne kadarki en güçlü işlemcisi "M2 Ultra" olarak karşımıza çıktı. 24 çekirdekli CPU ve 76'ya kadar çekirdekli GPU'ya kadar destek veren bu işlemci, performansından ödün vermiyor. Ancak Gurman, M3 Ultra'nın bundan çok daha güçlü olacağını iddia ediyor. Eğer bu iddia gerçekleşirse, son tüketiciler bugüne kadar görülmemiş yüksek performans deneyimi ile karşı karşıya gelecekler.

Peki M3 Ultra neler sunacak?

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple M3 Ultra, 32 çekirdekli CPU'ya ve 80 çekirdekli GPU'ya sahip olacak. İşlemcinin üretim sürecini ise TSMC üstlenecek. Şirketin 3 nm üretim mimarisi, Apple'ın yaklaşmakta olan yeni işlemcisine hayat verecek. Böylelikle Apple, bugüne kadarki en güçlü işlemcisini piyasaya sürmüş olacak. Ancak... Bu işlemciyle ilgili önemli bilinmezler var.

Ne Mark Gurman ne de diğer analistler, Apple M3 Ultra'nın hangi cihazlarda kullanılacağına ilişkin bilgi sağlayamadılar. M2 Ultra, Mac Studio ile kullanıcının beğenisine sunuldu. Yeni işlemcinin de aynı kaderi paylaşabileceği iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre ise yeni nesil iMac, M3 Ultra ile çalışacak. Tüm bunların netleşmesi için Apple tarafından gerçekleştirilecek açıklamaları beklemek gerekiyor.