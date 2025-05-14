Apple Music'e "Ses Terapisi" ismi verilen yepyeni bir koleksiyon eklendi. Bu koleksiyonda, bilim insanları ve sanatçılar ile birlikte hazırlanan odaklanma, rahatlama ve uyku odaklı özel listeler yer alıyor.

Apple, Spotify’ın en büyük rakiplerinden olan Müzik uygulamasına sürekli yenilikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Şimdi ise şirket, paylaştığı bir blog gönderisiyle Apple Music için kullanıcıların gerçekten çok seveceği “Ses Terapisi” ismi verilen yepyeni bir şarkı koleksiyonu duyurdu.

Bu yeni koleksiyon için dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Group ile iş birliğine gidildi. Ses terapisi; odaklanma, rahatlama ve uyku gibi durumlarda dinlenebilecek şarkıları içeriyor.

Her liste, bilim insanlarının yardımıyla kullanıcının ihtiyaçlarına özel sesler kullanılarak olarak hazırlandı

Şu anda direkt Apple Music uygulamasına girdiğinizde en üst kısımda “Ses Terapisi” bölümünün eklendiğini görebiliyorsunuz. Bu bölüme bastığınızda öncelikli olarak size şarkıların nasıl bir araya getirildiğine dair bilgiler veriliyor. Apple, bilişsel bilim uzmanları, müzik yapımcıları ve sanatçıların iş birliğiyle Ses Terapisi’ni oluşturmuş.

Ses terapisinde aradığınız şeye göre farklı farklı listeler mevcut. Örneğin odaklanmaya çalışıyor ve bunun için müzik arıyorsanız “Ses Terapisi: Odaklan” listesini dinleyebilirsiniz. Bu liste, odaklanmanızı sağlamak için özel olarak gama ritimlerinin ve beyaz gürültünün gücünden yararlanarak hazırlanmış.

Rahatlama listesi ise rahatlamanıza yardımcı olabilen işitsel teta ritimleriyle harmanlandı. Araştırmalarda, bu ses takviyelerinin zihni sakinleştirdiği ve stresi azalttığı görülmüş. Öte yandan uyku odaklı liste ise delta ritimleri ve pembe gürültü (yağmur, rüzgar gibi) harmanlanmasıyla oluşturulmuş. Böylece kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olabiliyor.

Apple’ın bilimsel verileri kullanarak oluşturduğu Ses Terapisi listelerinin, odaklanma veya uyku sorunu yaşayanlar, rahatlamak isteyenler gibi kişiler için gerçekten çok yararlı olabilecek bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer siz de Apple Music kullanıcısıysanız direkt uygulamaya gidip bu koleksiyonları deneyebilirsiniz.