ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de de geçerli olan "Okul Başlıyor" kampanyası resmen başladı. 21 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında en azından bazı vatandaşlar, Apple ürünlerine biraz daha indirimli fiyatlarla sahip olabilecekler. Gelin hep birlikte Apple'ın Okul Başlıyor kampanyasının detaylarına ve sağlayabileceğiniz avantajlara yakından bakalım.
Apple Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Okul Başlıyor kampanyasından faydalanabilecek tüketici grubu, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi öğretmenler, yüksek öğretim öğrencileri ve bu öğrencilerin ebeveynleri olacak. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Apple'ın başlatmış olduğu kampanyadan faydalanabilecekler.
Okul Başlıyor kampanyasında fiyatlar nasıl değişiyor?
Apple'ın Okul Başlıyor kampanyası kapsamında hem ürünlere hem de özelleştirme seçeneklerine indirim yapılıyor. Bunu hemen bir örnekle açıklayalım; bugün bir MacBook Air satın almak isteyen sıradan bir tüketici, 49.999 TL'den başlayan fiyatlara ek olarak örneğin 2 TB SSD depolama için 40.000 TL daha ödeme yapıyor. Okul Başlıyor kampanyasına dahil olan bir kullanıcı MacBook Air için 44.999 TL, 2 TB SSD içinse 37.000 TL ödeme yapacak.
Apple'ın Okul Başlıyor kampanyasında sunduğu bazı fırsatlar şöyle:
|Ürün
|Normal Fiyatı
|Okul Başlıyor Fiyatı
|MacBook Air
|49.999 TL
|44.999 TL
|MacBook Pro
|79.999 TL
|74.999 TL
|iMac
|62.999 TL
|60.499 TL
|iPad Air
|29.999 TL
|27.489 TL
|iPad Pro
|49.999 TL
|44.989 TL
Aksesuarlarda da indirimler var!
Okul Başlıyor kampanyası, yukarıda bahsettiğimiz ürünlere ek olarak Apple aksesuarları için de bazı avantajlar sağlıyor. Mesela bir iPad Air satın alacaksınız. Aynı çantaya AirPods 4 eklemeniz durumunda 7.699 TL değerinde bir indirim daha uygulanıyor. AirPods 4'ün normal satış fiyatı da 7.699 TL olduğu için bu kablosuz kulaklığa ücretsiz olarak sahip olmuş oluyorsunuz.
Satın alacağınız ürüne göre indirim kapsamına giren aksesuarlar ile indirim tutarları şöyle:
|Satın Alacağınız Ürün
|İndirim Yapılacak Aksesuar
|İndirim Tutarı
|MacBook Air ve MacBook Pro
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|iMac
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|iPad Air ve iPad Pro
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Okul Başlıyor 2025 etkinliklerinin Hüküm ve Koşullar sayfası için burada, indirimli ürün sayfası için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.