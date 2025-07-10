Apple'ın merakla beklenen "Okul Başlıyor 2025" indirimleri resmen başladı. İndirim kampanyası kapsamında hem ürünlere hem özelleştirme seçeneklerine hem de aksesuarlara daha uygun fiyatlarla ulaşılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de de geçerli olan "Okul Başlıyor" kampanyası resmen başladı. 21 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında en azından bazı vatandaşlar, Apple ürünlerine biraz daha indirimli fiyatlarla sahip olabilecekler. Gelin hep birlikte Apple'ın Okul Başlıyor kampanyasının detaylarına ve sağlayabileceğiniz avantajlara yakından bakalım.

Apple Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Okul Başlıyor kampanyasından faydalanabilecek tüketici grubu, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi öğretmenler, yüksek öğretim öğrencileri ve bu öğrencilerin ebeveynleri olacak. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Apple'ın başlatmış olduğu kampanyadan faydalanabilecekler.

Okul Başlıyor kampanyasında fiyatlar nasıl değişiyor?

Apple'ın Okul Başlıyor kampanyası kapsamında hem ürünlere hem de özelleştirme seçeneklerine indirim yapılıyor. Bunu hemen bir örnekle açıklayalım; bugün bir MacBook Air satın almak isteyen sıradan bir tüketici, 49.999 TL'den başlayan fiyatlara ek olarak örneğin 2 TB SSD depolama için 40.000 TL daha ödeme yapıyor. Okul Başlıyor kampanyasına dahil olan bir kullanıcı MacBook Air için 44.999 TL, 2 TB SSD içinse 37.000 TL ödeme yapacak.

Apple'ın Okul Başlıyor kampanyasında sunduğu bazı fırsatlar şöyle:

Ürün Normal Fiyatı Okul Başlıyor Fiyatı MacBook Air 49.999 TL 44.999 TL MacBook Pro 79.999 TL 74.999 TL iMac 62.999 TL 60.499 TL iPad Air 29.999 TL 27.489 TL iPad Pro 49.999 TL 44.989 TL

Aksesuarlarda da indirimler var!

Okul Başlıyor kampanyası, yukarıda bahsettiğimiz ürünlere ek olarak Apple aksesuarları için de bazı avantajlar sağlıyor. Mesela bir iPad Air satın alacaksınız. Aynı çantaya AirPods 4 eklemeniz durumunda 7.699 TL değerinde bir indirim daha uygulanıyor. AirPods 4'ün normal satış fiyatı da 7.699 TL olduğu için bu kablosuz kulaklığa ücretsiz olarak sahip olmuş oluyorsunuz.

Satın alacağınız ürüne göre indirim kapsamına giren aksesuarlar ile indirim tutarları şöyle:

Satın Alacağınız Ürün İndirim Yapılacak Aksesuar İndirim Tutarı MacBook Air ve MacBook Pro Magic Mouse (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey

Magic Mouse (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey

Magic Trackpad (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey

Magic Trackpad (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey

Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4

AirPods Pro 2

Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Beyaz Tuşlar

Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Siyah Tuşlar 4.099 TL

4.099 TL

6.699 TL

7.999 TL

10.299 TL

10.299 TL

9.199 TL

9.999 TL iMac Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4

AirPods Pro 2 10.299 TL

10.299 TL iPad Air ve iPad Pro Apple Pencil Pro

iPad Air için Magic Keyboard

AirPods 4

Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4

AirPods Pro 2 5.759 TL

5.759 TL

7.699 TL

7.699 TL

7.699 TL

Okul Başlıyor 2025 etkinliklerinin Hüküm ve Koşullar sayfası için burada, indirimli ürün sayfası için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.