Apple'ın Podcast uygulamasında kullanılacak olan aylık abonelik sistemi ve davet sistemi tanıtıldı. Bu aydan itibaren kullanıma sunulacak sistem, içerik üreticilerini desteklemeye yönelik olacak.

Apple, bu aydan itibaren kullanıcıları için Podcasts uygulamasında ücretli abonelik sistemini ve davet programını devreye sokacak. Bu sistem devreye girdikten sonra Podcasts uygulamasında ücretsiz podcastler çoğunlukta olmaya devam edecek olsa da bu yöntemin yakın dönemde oldukça popüler olması bekleniyor.

Apple’ın açıklamasına göre bu sistem tamamen podcast dinleyicilerini özel içeriklere kavuştururken podcast içerik üreticilerinin de para kazanabilmesini hedefliyor.

Abonelik ve davet programı nedir?

Bu sistem sayesinde podcast kullanıcıları, reklamsız bir dinleme deneyimi, bölümlere önceden erişme imkânı ve özel bölümler gibi avantajlara sahip olacak.

Davet programında ise davet linkinin sahibi, katılan kullanıcının ödediği ücretin %50’sini bonus olarak alabilecek. Örneklendirmek gerekirse X podcast içeriğine abonelik için davet linki gönderen kullanıcı, gönderdiği kişinin katılması durumunda onun ödediği ücretin %50’sini bonus olarak hesabına alacak ve bu geliri sadece podcastler için harcayacabilecek. Davet programının detayları tam olarak netleşmemiş olsa da yakın zamanda Apple’dan bu yönde bir açıklama bekleniyor.

Şirket, aynı zamanda podcast abonelerinin ne kadar süredir abone olduğu gibi detayları belirtmesi için de bir rozet sistemi üzerinde çalıştığını belirtti. Apple'ın belirttiğine göre bu sistem sayesinde içerik üreticileri, dinleyicilerinin içerikleri ne kadar sevdiğini anlayabilecek.

Apple uzun vadede ise bu davet programını iTunes, Apple Müzik ve Apple TV+ gibi içerik platformlarına da entegre etmek istiyor. Bu davet programı henüz Türkiye'de kullanılabilir değil ancak yakın zamanda ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.