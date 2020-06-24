Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda tartışmalara konu olan Google, yeni kullanıcıların geçmiş verilerini 18 aydan sonra otomatik olarak sileceğini açıkladı. Google’ın sunacağı bu özellik, varsayılan olarak gelecek.

Android işletim sistemine, YouTube’a, Chrome’a ve dünyanın en çok kullanılan arama motoruna sahip olan Google, sunduğu birçok servisle birlikte hayatımızın her noktasında yer alıyor. Tabii bu servisleri sayesinde birçok kişisel veriyi de toplayabiliyor.

Chrome, YouTube ve Haritalar gibi servisler tarafından toplanan bu veriler, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya yardımcı olsa da gizlilik ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Google, bu endişelere de bir çözüm sunmaya hazırlanıyor.

Geçmiş, 18 aydan sonra silinecek:

Şirket, yeni kullanıcıların geçmişinin varsayılan olarak 18 aydan sonra silineceğini açıkladı. Google, aslında bu özelliği geçtiğimiz sene kullanıma sunmuş ve kullanıcıların, geçmişlerini 3 ya da 18 ay sonra otomatik olarak silmesini sağlamıştı ancak bu özellik varsayılan olarak kullanılmıyordu.

Kullanıcıların, otomatik sil seçeneğini kullanması ya da geçmişlerini elle silmesi gerekiyordu. Kullanıcılar, bu özelliği kullanabilecekleri konusunda bildirim alabilecekler ancak Google, kullanıcıların ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmayacak.

Google, YouTube’daki video önerileri gibi noktalarda geçmiş verilerini kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kullanmaya devam edecek ancak kullanıcının kişisel yaşamıyla ilgili verilere sahip olamayacak. Google’ın bir kişinin verilerini ne kadar tutabileceğine ait seçimler henüz 3 ay ve 18 ay olmak üzere sadece iki adet olsa da bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, siz Google’ın bu özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gizlilik ve güvenlik konusunda yeterli bir adım mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.