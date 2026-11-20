Apple, Siri’yi cihazlarınızı sizin yerinize kullanabilecek otonom bir yapay zekâ ajanına dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Apple’ın web sitesindeki yeni iş ilanları, yıllardır hayatımızda olan ancak rakiplerinin gerisinde kalan Siri için nasıl bir gelecek planlandığını gösteriyor. Şirket, sorulara cevap vermekle sınırlı kalmayan, sizin gibi klavye ve fare kullanabilen bir dijital çalışan geliştirmek istiyor.

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Yeni sistem, basit komutları yerine getirmenin yanı sıra hataları ayıklayabilecek, ekranlar arasında ilerleyerek karmaşık görevleri planlayıp yürütebilecek. Apple’ın gizlilik standartları da korunacak. Süreç, asistanın yetkilerini şeffaf biçimde belirleyen izin modelleriyle güvence altına alınacak.

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İş ilanında kendi araçlarını seçebilen bir asistan tarif ediliyor

Bloomberg’in yayımladığı rapora göre şirket, “proaktif ve ajansal bir asistan” geliştirmek üzere kıdemli bir mühendislik yöneticisi arıyor. İlandaki tarif, internette serbestçe gezinebilen ve farklı servisleri çağırabilen bir sisteme işaret ediyor. Hangi adımda hangi aracın kullanılacağına da asistanın kendisi karar verecek.

Rekabette Apple’ın tercihi sanal alan güvenliği

Meta’nın Muse’u ve OpenAI’nin Dots’u uygulama mağazalarının listelerinde yükselirken otonom yapay zekâ pazarındaki rekabet de yoğunlaşıyor. Bu hareketlilik, Apple’ı çalışmalarına hız vermeye itiyor.

Şirket, rakiplerinden farklı olarak sanal alan (sandboxing) güvenliğini merkeze alan bir altyapı hazırlıyor. Siri’nin kullanıcı adına işlem yaparken çalışacağı ortam da bu yaklaşımla şekillenecek.

Kullanıma sunulması en erken 2027’nin sonlarını bulabilir

Apple’ın mevcut teknoloji açığını kapatmak için kurduğu, donanım ve yazılım uzmanlarından oluşan özel ekip çalışmaya başlamış durumda. Raporlara göre Siri’yi bir sohbet botundan “genel amaçlı bilgisayar kullanım ajanı”na dönüştürecek sistem, en erken 2027’nin sonlarında kullanıcılarla buluşabilir.