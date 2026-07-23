Apple Store'a Yapay Zekâ Destekli "Sanal Alışveriş Asistanı" Geliyor

Apple Store uygulamasının güncellenen gizlilik politikasında ortaya çıkan detaylar, Apple'ın kullanıcıların cihaz yükseltmelerine ve aksesuar seçimlerine yardımcı olacak yapay zekâ tabanlı bir "Sanal Alışveriş Asistanı" üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Apple, kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla Apple Store uygulamasına yapay zekâ destekli yeni bir sohbet aracı entegre etmeye hazırlanıyor.

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MacRumors tarafından ilk olarak fark edilen bu gelişme, doğrudan Apple Store uygulamasının güncellenen gizlilik politikasında yer alan ifadelerle gün yüzüne çıktı. Apple, hem şirket içi süreçlerinde hem de kullanıcıya açık uygulamalarında yapay zekâ araçlarının kullanımını kademeli olarak artırırken, henüz resmî bir lansman yapmadan gizlilik metninde "Sanal Alışveriş Asistanı" özelliğini detaylandırdı.

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Hangi veriler toplanacak ve gizlilik nasıl sağlanacak?

Gizlilik politikasında verilen bilgilere göre Sanal Alışveriş Asistanı; kullanıcı hesabı bilgilerini, cihaz kimliklerini, operatör bilgilerini, sohbet içeriğini ve konum hizmetleri açık ise konum verilerini toplayıp saklayacak. Bu veriler, kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi sunmak, kullanıcılara doğru yanıtlar üretmek ve onay verilmesi durumunda asistanın performansını geliştirmek amacıyla işlenecek.

Apple, yapay zekâ sisteminin sohbet verilerini harici iş ortaklarıyla paylaşmadan önce tüm kişisel kimlik bilgilerini temizleyeceğini vurguluyor. İlgili üçüncü taraf ortaklar, kendilerine aktarılan bu anonimleştirilmiş bilgileri yalnızca doğal bir sohbet yanıtı oluşturmak amacıyla kullanabilecek. Apple, kullanıcılar uygulamaya yeniden döndüğünde sohbet geçmişini sunabilmek, iş analitiği yapmak ve sistemi geliştirmek adına bu transkriptleri saklamaya devam edecek. Kullanıcılar, verilerinin sistem iyileştirmelerinde kullanılmasını engellemek için uygulama içindeki Hesap > Ayarlar bölümünden "Sohbet İyileştirmeleri" seçeneğini kapatabilecekler.

Sanal alışveriş asistanı kullanıcılara nasıl yardımcı olacak?

Sistemde Apple'ın kendi yerel modelleri yerine "ortaklar" ifadesine yer verilmiş olması, özelliğin harici bir yapay zekâ iş birliği veya özel bir entegrasyonla yürütülebileceğine işaret ediyor. Benzer bir sohbet asistanı altyapısı hâlihazırda Apple Destek uygulamasındaki "Sor" sekmesinde kullanılıyor ancak o sistem doğrudan teknik dokümantasyona odaklanıyor.

Sanal Alışveriş Asistanı'nın tam olarak hangi yeteneklerle geleceği henüz netleşmemiş olsa da mevcut arama çubuğuna kıyasla daha etkileşimli bir destek sunacağı değerlendiriliyor. Özelliğin ilk etapta kullanıcının kayıtlı cihaz listesini analiz ederek uyumlu aksesuarlar önermesi, yeni cihaz alımlarında konfigürasyon seçimine yardımcı olması ve model yükseltme kararlarında rehberlik etmesi bekleniyor.