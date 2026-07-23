Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Apple Store'a Yapay Zekâ Destekli "Sanal Alışveriş Asistanı" Geliyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple Store uygulamasının güncellenen gizlilik politikasında ortaya çıkan detaylar, Apple'ın kullanıcıların cihaz yükseltmelerine ve aksesuar seçimlerine yardımcı olacak yapay zekâ tabanlı bir "Sanal Alışveriş Asistanı" üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Apple Store'a Yapay Zekâ Destekli "Sanal Alışveriş Asistanı" Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla Apple Store uygulamasına yapay zekâ destekli yeni bir sohbet aracı entegre etmeye hazırlanıyor.

MacRumors tarafından ilk olarak fark edilen bu gelişme, doğrudan Apple Store uygulamasının güncellenen gizlilik politikasında yer alan ifadelerle gün yüzüne çıktı. Apple, hem şirket içi süreçlerinde hem de kullanıcıya açık uygulamalarında yapay zekâ araçlarının kullanımını kademeli olarak artırırken, henüz resmî bir lansman yapmadan gizlilik metninde "Sanal Alışveriş Asistanı" özelliğini detaylandırdı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple Store'a Yapay Zekâ Destekli "Sanal Alışveriş Asistanı" Geliyor
2
2

Hangi veriler toplanacak ve gizlilik nasıl sağlanacak?

2

Gizlilik politikasında verilen bilgilere göre Sanal Alışveriş Asistanı; kullanıcı hesabı bilgilerini, cihaz kimliklerini, operatör bilgilerini, sohbet içeriğini ve konum hizmetleri açık ise konum verilerini toplayıp saklayacak. Bu veriler, kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi sunmak, kullanıcılara doğru yanıtlar üretmek ve onay verilmesi durumunda asistanın performansını geliştirmek amacıyla işlenecek.

Apple, yapay zekâ sisteminin sohbet verilerini harici iş ortaklarıyla paylaşmadan önce tüm kişisel kimlik bilgilerini temizleyeceğini vurguluyor. İlgili üçüncü taraf ortaklar, kendilerine aktarılan bu anonimleştirilmiş bilgileri yalnızca doğal bir sohbet yanıtı oluşturmak amacıyla kullanabilecek. Apple, kullanıcılar uygulamaya yeniden döndüğünde sohbet geçmişini sunabilmek, iş analitiği yapmak ve sistemi geliştirmek adına bu transkriptleri saklamaya devam edecek. Kullanıcılar, verilerinin sistem iyileştirmelerinde kullanılmasını engellemek için uygulama içindeki Hesap > Ayarlar bölümünden "Sohbet İyileştirmeleri" seçeneğini kapatabilecekler.

Sanal alışveriş asistanı kullanıcılara nasıl yardımcı olacak?

2

Sistemde Apple'ın kendi yerel modelleri yerine "ortaklar" ifadesine yer verilmiş olması, özelliğin harici bir yapay zekâ iş birliği veya özel bir entegrasyonla yürütülebileceğine işaret ediyor. Benzer bir sohbet asistanı altyapısı hâlihazırda Apple Destek uygulamasındaki "Sor" sekmesinde kullanılıyor ancak o sistem doğrudan teknik dokümantasyona odaklanıyor.

Sanal Alışveriş Asistanı'nın tam olarak hangi yeteneklerle geleceği henüz netleşmemiş olsa da mevcut arama çubuğuna kıyasla daha etkileşimli bir destek sunacağı değerlendiriliyor. Özelliğin ilk etapta kullanıcının kayıtlı cihaz listesini analiz ederek uyumlu aksesuarlar önermesi, yeni cihaz alımlarında konfigürasyon seçimine yardımcı olması ve model yükseltme kararlarında rehberlik etmesi bekleniyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"

Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"

Spotify'ın Türkiye'ye Özel "Yazlıkçılık 101" Deneyimi Başladı: Siz Hangi Yaz Karakterisiniz?

Spotify'ın Türkiye'ye Özel "Yazlıkçılık 101" Deneyimi Başladı: Siz Hangi Yaz Karakterisiniz?

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

Apple Music ve iCloud+ Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Apple Music ve iCloud+ Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

X'in Android Uygulaması Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yenilikler

X'in Android Uygulaması Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yenilikler

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Apple Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com